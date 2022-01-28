https://arabic.sputniknews.com/20220128/وزير-الصحة-الألماني-إصابات-أوميكرون-لدينا-ما-زالت-تحت-السيطرة-1057375685.html

وزير الصحة الألماني: إصابات أوميكرون لدينا ما زالت تحت السيطرة

وزير الصحة الألماني: إصابات أوميكرون لدينا ما زالت تحت السيطرة

أعلن وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، اليوم الجمعة، أن إصابات متحور كورونا الجديد أوميكرون في بلاده ما زالت تحت السيطرة. 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T13:53+0000

2022-01-28T13:53+0000

2022-01-28T13:53+0000

فيروس كورونا

أوميكرون

أخبار ألمانيا

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وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال لوترباخ إن موجة الإصابات بفيروس أوميكرون سريع الانتشار "تحت السيطرة" وقد تفكر في رفع بعض القيود بعد أن بلغت ذروتها في أواخر فبراير/ شباط الماضي.وقال الوزير: "كثيرًا ما أقرأ وأسمع أن السياسيين فقدوا السيطرة على الوباء، ومع ذلك، ليس هذا هو الحال، لقد كنا مستعدين لأعداد العدوى التي لدينا في الوقت الحالي"، مشددا على أنها كانت "أقل مما كان متوقعًا".وأوضح أن عدد الإصابات اليومية الجديدة قد يرتفع إلى 400 ألف لكنه سينخفض ​​مرة أخرى، مضيفًا أن حماية كبار السن الذين لم يتم تطعيمهم هي أهم مهمة في البلاد في الوقت الحالي.وقال لوترباخ: "يوجد في ألمانيا عدد كبير نسبيًا من كبار السن غير المحصنين- أربعة أضعاف عدد إنجلترا وثلاثة أضعاف عدد إيطاليا"، لافتا إلى أنه "سيكون من الخطأ رفع القيود عن جوانب الحياة العامة الآن، لكن قد يكون ذلك ممكنًا بعد الذروة في النصف الثاني من فبراير أو أوائل مارس إذا ظلت موجة أوميكرون تحت السيطرة، مع وجود حالات قليلة خطيرة".وقال لوترباخ أيضًا إن قرار "بي كيه آي" بتقصير صلاحية الحالة "المستردة" من ستة إلى ثلاثة أشهر "معقول" لأن مناعة الأشخاص بعد الإصابة بأوميكرون قصيرة العمر.يشار إلى أن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، قد أبلغ اليوم الجمعة، عن 190148 اختبارًا إيجابيًا في غضون 24 ساعة، و 49988 أكثر من الأسبوع السابق، و170 حالة وفاة فيما يتعلق بالفيروس، ليرتفع عدد القتلى إلى 117484.

https://arabic.sputniknews.com/20211123/ألمانيا-في-خطر-وزير-الصحة-يعارض-التطعيم-الإجباري-ضد-كورونا-لاعتبارات-أخلاقية-وقانونية-1052651104.html

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فيروس كورونا, أوميكرون, أخبار ألمانيا