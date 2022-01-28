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https://arabic.sputniknews.com/20220128/وزير-خارجية-سنغافورة-يدين-بشدة-الهجوم-الإرهابي-الحوثي-على-الإمارات-1057361626.html
وزير خارجية سنغافورة يدين بشدة "الهجوم الإرهابي الحوثي" على الإمارات
وزير خارجية سنغافورة يدين بشدة "الهجوم الإرهابي الحوثي" على الإمارات
دان فيفيان بالاكرشنان وزير خارجية سنغافورة، اليوم الجمعة، "الهجوم الإرهابي الحوثي" على الإمارات. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T12:39+0000
2022-01-28T12:39+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، والدكتور فيفيان بالاكرشنان وزير خارجية سنغافورة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".وأفاد بيان نشرته "وام"، بأن "جمهورية سنغافورة تدين بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية".وأضاف البيان أن بالاكرشنان "أكد إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا تضامن بلاده مع دولة الإمارات".وأشار إلى أن بالاكرشنان "تقدم بالتعازي إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، وعبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين".وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين قبل الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.وأكد أن أنصار الله "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.دعت الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".وأكد البيان أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وزير خارجية سنغافورة يدين بشدة "الهجوم الإرهابي الحوثي" على الإمارات

12:39 GMT 28.01.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliعبد الله بن زايد
عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
دان فيفيان بالاكرشنان وزير خارجية سنغافورة، اليوم الجمعة، "الهجوم الإرهابي الحوثي" على الإمارات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، والدكتور فيفيان بالاكرشنان وزير خارجية سنغافورة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
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وأفاد بيان نشرته "وام"، بأن "جمهورية سنغافورة تدين بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية".
وأضاف البيان أن بالاكرشنان "أكد إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا تضامن بلاده مع دولة الإمارات".
وأشار إلى أن بالاكرشنان "تقدم بالتعازي إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، وعبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين قبل الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
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وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
وأكد أن أنصار الله "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".
وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.
دعت الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".
وأكد البيان أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".
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