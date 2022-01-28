تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220128/وكالة-كوريا-الشمالية-تختبر-صاروخ-كروز-متطورا-ورأسا-حربيا-لصاروخ-تكتيكي-موجه-1057298373.html
وكالة: كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز متطورا ورأسا حربيا لصاروخ تكتيكي موجه
وكالة: كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز متطورا ورأسا حربيا لصاروخ تكتيكي موجه
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بكوريا الشمالية اليوم الجمعة إن بيونغ يانغ أجرت تجارب على صاروخ كروز طويل المدى مُطور ورأس حربي لصاروخ تكتيكي موجه... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T04:21+0000
2022-01-28T04:21+0000
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055272543_0:156:3089:1894_1920x0_80_0_0_7d52f437bdb9ee88f7c550c6b877094f.jpg
وقالت الوكالة إن كوريا الشمالية اختبرت منظومة صواريخ كروز بعيدة المدى بعد تحديثها وكذلك رأسا حربيا تقليديا لصاروخ تكتيكي موجه أرض-أرض يومي الثلاثاء والخميس على التوالي، بحسب رويترز.وأضافت الوكالة في برقية منفصلة إن كيم لم يحضر الاختبارات، لكنه أشاد خلال زيارة لمصنع الذخيرة "بالتقدم السريع في إنتاج أسلحة كبيرة" لتنفيذ قرارات حزب العمال الحاكم التي اتُخذت في اجتماع الشهر الماضي.وقال كيم "يحتل المصنع موقعا مهما للغاية ويضطلع بمسؤولية في تحديث القوات المسلحة للبلاد وتحقيق استراتيجية تطوير الدفاع الوطني".ولم تحدد الوكالة الأسلحة أو موقع المصنع. ودعا كيم إلى تعزيز الدفاعات الوطنية لمواجهة الوضع الدولي غير المستقر.وتصاعد التوتر بشأن سلسلة من ست تجارب لأسلحة أجرتها كوريا الشمالية منذ بداية العام، وهي من بين أكبر عدد من عمليات إطلاق الصواريخ التي أجرتها في شهر واحد مما أثار استنكارا دوليا ودفع الولايات المتحدة للسعي من أجل فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.وقالت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي إنها ستعزز دفاعاتها في مواجهة الولايات المتحدة وتدرس استئناف "جميع الأنشطة المعلقة مؤقتا"، في تلميح إلى رفع تعليق، أعلنته ذاتيا، عن تجارب القنابل النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.وتدافع بيونغ يانغ عن تجاربها الصاروخية كحق سيادي لها في الدفاع عن النفس واتهمت واشنطن وسول باتباع "سياسة عدائية" ومعايير مزدوجة بشأن التجارب الصاروخية.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/كوريا-الشمالية-تطلق-مقذوفا-مجهول-الهوية-إلى-بحر-اليابان-1057219045.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055272543_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_99ce9790b544a91e29f4cdcf2674057f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية

وكالة: كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز متطورا ورأسا حربيا لصاروخ تكتيكي موجه

04:21 GMT 28.01.2022
© REUTERS / KCNAاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / KCNA
تابعنا عبر
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بكوريا الشمالية اليوم الجمعة إن بيونغ يانغ أجرت تجارب على صاروخ كروز طويل المدى مُطور ورأس حربي لصاروخ تكتيكي موجه هذا الأسبوع، حيث زار الزعيم كيم جونج أون مصنع ذخيرة ينتج "منظومة أسلحة رئيسية".
وقالت الوكالة إن كوريا الشمالية اختبرت منظومة صواريخ كروز بعيدة المدى بعد تحديثها وكذلك رأسا حربيا تقليديا لصاروخ تكتيكي موجه أرض-أرض يومي الثلاثاء والخميس على التوالي، بحسب رويترز.
وأضافت الوكالة في برقية منفصلة إن كيم لم يحضر الاختبارات، لكنه أشاد خلال زيارة لمصنع الذخيرة "بالتقدم السريع في إنتاج أسلحة كبيرة" لتنفيذ قرارات حزب العمال الحاكم التي اتُخذت في اجتماع الشهر الماضي.
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهول الهوية باتجاه بحر اليابان
26 يناير, 23:19 GMT
وقال كيم "يحتل المصنع موقعا مهما للغاية ويضطلع بمسؤولية في تحديث القوات المسلحة للبلاد وتحقيق استراتيجية تطوير الدفاع الوطني".
ولم تحدد الوكالة الأسلحة أو موقع المصنع. ودعا كيم إلى تعزيز الدفاعات الوطنية لمواجهة الوضع الدولي غير المستقر.
وتصاعد التوتر بشأن سلسلة من ست تجارب لأسلحة أجرتها كوريا الشمالية منذ بداية العام، وهي من بين أكبر عدد من عمليات إطلاق الصواريخ التي أجرتها في شهر واحد مما أثار استنكارا دوليا ودفع الولايات المتحدة للسعي من أجل فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.
وقالت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي إنها ستعزز دفاعاتها في مواجهة الولايات المتحدة وتدرس استئناف "جميع الأنشطة المعلقة مؤقتا"، في تلميح إلى رفع تعليق، أعلنته ذاتيا، عن تجارب القنابل النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
وتدافع بيونغ يانغ عن تجاربها الصاروخية كحق سيادي لها في الدفاع عن النفس واتهمت واشنطن وسول باتباع "سياسة عدائية" ومعايير مزدوجة بشأن التجارب الصاروخية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية