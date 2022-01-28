يوفنتوس يحسم صفقة فلاهوفيتش من فيورنتينا مقابل 84 مليون دولار

وبحسب ما نشره النادي عبر "تويتر" سيرتدي اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما، الرقم 7، خلفا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.وبلغت قيمة الصفقة مليون يورو (84 مليون دولار) في أضخم صفقة قدرن خلال فترة انتقالات يناير حتى الآن.واختير المهاجم الصربي، الذي انتقل إلى فيورنتينا في يوليو تموز 2018، كأفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعدما سجل 21 هدفا في المسابقة، ويتقاسم حاليا صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 17 هدفا.وكان عقد فلاهوفيتش مع فيورنتينا ينتهي في يونيو حزيران 2023 وأعلن مالك النادي روكو كوميسو في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي أن المهاجم رفض عروضا لتمديد عقده.
وبلغت قيمة الصفقة مليون يورو (84 مليون دولار) في أضخم صفقة قدرن خلال فترة انتقالات يناير حتى الآن.
واختير المهاجم الصربي، الذي انتقل إلى فيورنتينا في يوليو تموز 2018، كأفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعدما سجل 21 هدفا في المسابقة، ويتقاسم حاليا صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 17 هدفا.
وكان عقد فلاهوفيتش مع فيورنتينا ينتهي في يونيو حزيران 2023 وأعلن مالك النادي روكو كوميسو في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي أن المهاجم رفض عروضا لتمديد عقده.