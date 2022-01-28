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يوفنتوس يحسم صفقة فلاهوفيتش من فيورنتينا مقابل 84 مليون دولار
يوفنتوس يحسم صفقة فلاهوفيتش من فيورنتينا مقابل 84 مليون دولار
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم رسميا تعاقده مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش قادما من فيورنتينا. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T19:05+0000
2022-01-28T19:05+0000
رياضة
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وبحسب ما نشره النادي عبر "تويتر" سيرتدي اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما، الرقم 7، خلفا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.وبلغت قيمة الصفقة مليون يورو (84 مليون دولار) في أضخم صفقة قدرن خلال فترة انتقالات يناير حتى الآن.واختير المهاجم الصربي، الذي انتقل إلى فيورنتينا في يوليو تموز 2018، كأفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعدما سجل 21 هدفا في المسابقة، ويتقاسم حاليا صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 17 هدفا.وكان عقد فلاهوفيتش مع فيورنتينا ينتهي في يونيو حزيران 2023 وأعلن مالك النادي روكو كوميسو في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي أن المهاجم رفض عروضا لتمديد عقده.
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رياضة

يوفنتوس يحسم صفقة فلاهوفيتش من فيورنتينا مقابل 84 مليون دولار

19:05 GMT 28.01.2022
© AFP 2021 / FILIPPO MONTEFORTEالمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش
المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021 / FILIPPO MONTEFORTE
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم رسميا تعاقده مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش قادما من فيورنتينا.
وبحسب ما نشره النادي عبر "تويتر" سيرتدي اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما، الرقم 7، خلفا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وبلغت قيمة الصفقة مليون يورو (84 مليون دولار) في أضخم صفقة قدرن خلال فترة انتقالات يناير حتى الآن.
واختير المهاجم الصربي، الذي انتقل إلى فيورنتينا في يوليو تموز 2018، كأفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعدما سجل 21 هدفا في المسابقة، ويتقاسم حاليا صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 17 هدفا.
وكان عقد فلاهوفيتش مع فيورنتينا ينتهي في يونيو حزيران 2023 وأعلن مالك النادي روكو كوميسو في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي أن المهاجم رفض عروضا لتمديد عقده.
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