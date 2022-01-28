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https://arabic.sputniknews.com/20220128/-خبير-بريطاني-يكتشف-سلاحا-روسيا-قادرا-على-تدمير-المدن-البريطانية--1057362837.html
خبير بريطاني يكتشف سلاحا روسيا "قادرا على تدمير المدن البريطانية"
خبير بريطاني يكتشف سلاحا روسيا "قادرا على تدمير المدن البريطانية"
أعلن الخبير العسكري البريطاني روب كلارك وجود سلاح قادر على إصابة بريطانيا بالدمار الهائل. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T13:02+0000
2022-01-28T13:02+0000
روسيا
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ويوجد هذا السلاح في روسيا وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ستار"، ويتمثل في غواصة "بلغورود".وصنعت روسيا هذه الغواصة لحمل نوع جديد من الطوربيدات أطلق عليه "بوسيدون" وهو عبارة عن غواصة صغيرة خالية من طاقم بشري تعمل بالطاقة النووية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء "بوسيدون" في عام 2018 حيث قال إن بإمكان "بوسيدون" تدمير أهداف شتى منها مجموعات سفن حربية على رأسها حاملة الطائرات والاستحكامات الساحلية.وذهب الخبير البريطاني أبعد من ذلك، معتبرا أن بإمكان الغواصة التي تحمل طوربيدات "بوسيدون" تدمير مدن كاملة.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/سلاح-روسي-فريد-يوسع-إمكانيات-صد-الهجوم-الصاروخي-المكثف-1053955990.html
https://arabic.sputniknews.com/20211006/إعلان-عن-سلاح-روسي-قادر-على-تدمير-حاملة-الطائرات-مرتين-1050351480.html
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روسيا

خبير بريطاني يكتشف سلاحا روسيا "قادرا على تدمير المدن البريطانية"

13:02 GMT 28.01.2022
© Sputnik . Pavel lvov / الذهاب إلى بنك الصورإنزال غواصة "بلغورود" إلى الماء
إنزال غواصة بلغورود إلى الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Sputnik . Pavel lvov
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أعلن الخبير العسكري البريطاني روب كلارك وجود سلاح قادر على إصابة بريطانيا بالدمار الهائل.
ويوجد هذا السلاح في روسيا وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ستار"، ويتمثل في غواصة "بلغورود".
وصنعت روسيا هذه الغواصة لحمل نوع جديد من الطوربيدات أطلق عليه "بوسيدون" وهو عبارة عن غواصة صغيرة خالية من طاقم بشري تعمل بالطاقة النووية.
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15 ديسمبر 2021, 09:22 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء "بوسيدون" في عام 2018 حيث قال إن بإمكان "بوسيدون" تدمير أهداف شتى منها مجموعات سفن حربية على رأسها حاملة الطائرات والاستحكامات الساحلية.
وذهب الخبير البريطاني أبعد من ذلك، معتبرا أن بإمكان الغواصة التي تحمل طوربيدات "بوسيدون" تدمير مدن كاملة.
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