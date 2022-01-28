4 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي بينها طفل وصحفي خلال قمع مسيرة كفر قدوم
17:34 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 11:35 GMT 29.01.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradat 4 إصابات برصاص الجيش الاسرائيلي بينها طفل وصحفي خلال قمع مسيرة كفر قدوم
© Sputnik . Ajwad Jradat
أصيب 4 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفي وطفل وتعرض العشرات للاختناق خلال قمع الجيش الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستعمرة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية.
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتوي، لوكالة "سبوتنيك": "إنَّ جنود الجيش الإسرائيلي اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط مما أدى لإصابة طفل عمره 13 عاما بعيار معدني في الرجل والصحفي ناصر شتية بعيار في اليد إضافة الى شابين اخرين عولجوا ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني، وأضاف شتوي أنَّ هذه المسيرة ستستمر في نهجها حتى عودة حقوق أهالي البلدة المصادرة".
© Sputnik . Ajwad Jradat 4 إصابات برصاص الجيش الاسرائيلي بينها طفل وصحفي خلال قمع مسيرة كفر قدوم
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
4 إصابات برصاص الجيش الاسرائيلي بينها طفل وصحفي خلال قمع مسيرة كفر قدوم
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
4 إصابات برصاص الجيش الاسرائيلي بينها طفل وصحفي خلال قمع مسيرة كفر قدوم
المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب رغم غزارة الأمطار بمشاركة واسعة من المواطنين الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية، واندلعت المواجهات بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي البلدة واعتلاء أسطح منازل المواطنين، حيث نصبوا كمينا في أحد المنازل قيد الإنشاء، وتصدى الشبان خلالها للجنود بالحجارة وأحرقوا عشرات الإطارات المطاطية.
© Sputnik . Ajwad Jradat 4 إصابات برصاص الجيش الاسرائيلي بينها طفل وصحفي خلال قمع مسيرة كفر قدوم
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
4 إصابات برصاص الجيش الاسرائيلي بينها طفل وصحفي خلال قمع مسيرة كفر قدوم
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
4 إصابات برصاص الجيش الاسرائيلي بينها طفل وصحفي خلال قمع مسيرة كفر قدوم
وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في محافظة قلقيلية عاكف جمعة: "إنَّ القمع والتنكيل الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي لن يوقف نهج المقاومة الشعبية، وسيلتف الشعب الفلسطيني حول هذا الخيار حتى استرداد حقوقنا ووقف الخطة الإسرائيلية الرامية الى الاستيلاء على الضفة الغربية، وبناء مزيد من المستوطنات".
© Sputnik . Ajwad Jradat 4 إصابات برصاص الجيش الاسرائيلي بينها طفل وصحفي خلال قمع مسيرة كفر قدوم
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
4 إصابات برصاص الجيش الاسرائيلي بينها طفل وصحفي خلال قمع مسيرة كفر قدوم
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
4 إصابات برصاص الجيش الاسرائيلي بينها طفل وصحفي خلال قمع مسيرة كفر قدوم
يذكر أنَّ مسيرات "كفر قدوم" انطلقت مطلع يوليو/ تموز عام 2011، للمطالبة بفتح شارع القرية، الذي أغلقته القوات الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى عام 2003.