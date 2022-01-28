%44 منهم سوريون.. كم عدد الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين سويديين في عام 2021؟

في عام 2021، تلقت وكالة الهجرة أكثر من 76000 طلبًا للحصول على الجنسية السويدية، وتمت الموافقة على 71229.يمثل هذا انخفاضًا عن عام 2020، تمت الموافقة على ما مجموعه 67331 طلبًا للحصول على الجنسية السويدية، بحسب ما ذكر موقع "thelocal".من بين أولئك الذين أصبحوا مواطنين سويديين في عام 2021 (بما في ذلك الأطفال الذين حصلوا على الجنسية إلى جانب أحد الوالدين)، جاء 44% من سوريا (31388)، وكانت البلدان الأكثر شيوعًا للمتقدمين هي الصومال (5011)، وأفغانستان (4612)، وإريتريا (3923)، والعراق (2459)، وبولندا (2174)، والهند (1676)، وتايلاند (1647)، وألمانيا (1378)، إيران (1338)، والمملكة المتحدة (1188) وتركيا (1071).وتمت الموافقة على 86889 طلبًا للحصول على الجنسية العام الماضي، بما في ذلك الأطفال وكذلك الأشخاص الذين رفضت وكالة الهجرة طلباتهم ولكن تمت الموافقة عليها من قبل محكمة الاستئناف.كانت فترات الانتظار الطويلة للحصول على الجنسية موضوعا ساخنا للنقاش في السويد في السنوات الأخيرة وبررت دائرة الهجرة ذلك بالأعداد الضخمة للمتقدمين.
لا تزال معالجة طلبات الحصول على الجنسية السويدية هي المهمة الأكبر لمصلحة الهجرة السويدية. لكن كم عدد الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين سويديين في العام الماضي، وكيف يقارن ذلك بالسنوات السابقة؟
في عام 2021، تلقت وكالة الهجرة أكثر من 76000 طلبًا للحصول على الجنسية السويدية، وتمت الموافقة على 71229.
يمثل هذا انخفاضًا عن عام 2020، تمت الموافقة على ما مجموعه 67331 طلبًا للحصول على الجنسية السويدية، بحسب ما ذكر موقع "thelocal".
Processing applications for Swedish citizenship is still the Swedish Migration Agency's biggest job. But how many people became Swedish citizens last year, and how does that compare to previous years? https://t.co/dalbai2DJI
من بين أولئك الذين أصبحوا مواطنين سويديين في عام 2021 (بما في ذلك الأطفال الذين حصلوا على الجنسية إلى جانب أحد الوالدين)، جاء 44% من سوريا (31388)، وكانت البلدان الأكثر شيوعًا للمتقدمين هي الصومال (5011)، وأفغانستان (4612)، وإريتريا (3923)، والعراق (2459)، وبولندا (2174)، والهند (1676)، وتايلاند (1647)، وألمانيا (1378)، إيران (1338)، والمملكة المتحدة (1188) وتركيا (1071).
وتمت الموافقة على 86889 طلبًا للحصول على الجنسية العام الماضي، بما في ذلك الأطفال وكذلك الأشخاص الذين رفضت وكالة الهجرة طلباتهم ولكن تمت الموافقة عليها من قبل محكمة الاستئناف.
كانت فترات الانتظار الطويلة للحصول على الجنسية موضوعا ساخنا للنقاش في السويد في السنوات الأخيرة وبررت دائرة الهجرة ذلك بالأعداد الضخمة للمتقدمين.