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https://arabic.sputniknews.com/20220128/44-منهم-سوريون-كم-عدد-الأشخاص-الذين-أصبحوا-مواطنين-سويديين-في-عام-2021؟-1057360940.html
%44 منهم سوريون.. كم عدد الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين سويديين في عام 2021؟
%44 منهم سوريون.. كم عدد الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين سويديين في عام 2021؟
لا تزال معالجة طلبات الحصول على الجنسية السويدية هي المهمة الأكبر لمصلحة الهجرة السويدية. لكن كم عدد الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين سويديين في العام الماضي، وكيف... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T12:34+0000
2022-01-28T12:34+0000
مجتمع
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في عام 2021، تلقت وكالة الهجرة أكثر من 76000 طلبًا للحصول على الجنسية السويدية، وتمت الموافقة على 71229.يمثل هذا انخفاضًا عن عام 2020، تمت الموافقة على ما مجموعه 67331 طلبًا للحصول على الجنسية السويدية، بحسب ما ذكر موقع "thelocal".من بين أولئك الذين أصبحوا مواطنين سويديين في عام 2021 (بما في ذلك الأطفال الذين حصلوا على الجنسية إلى جانب أحد الوالدين)، جاء 44% من سوريا (31388)، وكانت البلدان الأكثر شيوعًا للمتقدمين هي الصومال (5011)، وأفغانستان (4612)، وإريتريا (3923)، والعراق (2459)، وبولندا (2174)، والهند (1676)، وتايلاند (1647)، وألمانيا (1378)، إيران (1338)، والمملكة المتحدة (1188) وتركيا (1071).وتمت الموافقة على 86889 طلبًا للحصول على الجنسية العام الماضي، بما في ذلك الأطفال وكذلك الأشخاص الذين رفضت وكالة الهجرة طلباتهم ولكن تمت الموافقة عليها من قبل محكمة الاستئناف.كانت فترات الانتظار الطويلة للحصول على الجنسية موضوعا ساخنا للنقاش في السويد في السنوات الأخيرة وبررت دائرة الهجرة ذلك بالأعداد الضخمة للمتقدمين.
https://arabic.sputniknews.com/20211102/مشروع-قانون-جديد-يتعلق-بالجنسية-الروسية-يخص-الأجانب-والعاملين-الموفدين-إليها-1050606543.html
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مجتمع

%44 منهم سوريون.. كم عدد الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين سويديين في عام 2021؟

12:34 GMT 28.01.2022
© REUTERS / Magnus Stromالشرطة في مكان حادثة الدهس بالعاصمة السويدية
الشرطة في مكان حادثة الدهس بالعاصمة السويدية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Magnus Strom
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لا تزال معالجة طلبات الحصول على الجنسية السويدية هي المهمة الأكبر لمصلحة الهجرة السويدية. لكن كم عدد الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين سويديين في العام الماضي، وكيف يقارن ذلك بالسنوات السابقة؟
في عام 2021، تلقت وكالة الهجرة أكثر من 76000 طلبًا للحصول على الجنسية السويدية، وتمت الموافقة على 71229.
يمثل هذا انخفاضًا عن عام 2020، تمت الموافقة على ما مجموعه 67331 طلبًا للحصول على الجنسية السويدية، بحسب ما ذكر موقع "thelocal".
من بين أولئك الذين أصبحوا مواطنين سويديين في عام 2021 (بما في ذلك الأطفال الذين حصلوا على الجنسية إلى جانب أحد الوالدين)، جاء 44% من سوريا (31388)، وكانت البلدان الأكثر شيوعًا للمتقدمين هي الصومال (5011)، وأفغانستان (4612)، وإريتريا (3923)، والعراق (2459)، وبولندا (2174)، والهند (1676)، وتايلاند (1647)، وألمانيا (1378)، إيران (1338)، والمملكة المتحدة (1188) وتركيا (1071).
وتمت الموافقة على 86889 طلبًا للحصول على الجنسية العام الماضي، بما في ذلك الأطفال وكذلك الأشخاص الذين رفضت وكالة الهجرة طلباتهم ولكن تمت الموافقة عليها من قبل محكمة الاستئناف.
كانت فترات الانتظار الطويلة للحصول على الجنسية موضوعا ساخنا للنقاش في السويد في السنوات الأخيرة وبررت دائرة الهجرة ذلك بالأعداد الضخمة للمتقدمين.
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