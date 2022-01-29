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https://arabic.sputniknews.com/20220129/آشلي-بارتي-تحرز-لقب-بطولة-أستراليا-المفتوحة-للتنس-فيديو-1057419340.html
آشلي بارتي تحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس... فيديو
آشلي بارتي تحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس... فيديو
حققت لاعبة التنس الأسترالية، آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالميا، لقب فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بتغلبها على الأمريكية دانييل كولينز، في... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T10:42+0000
2022-01-29T10:42+0000
2022-01-29T10:52+0000
رياضة
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ونشر حساب البطولة عبر "تويتر" تغريدة لنقطة الفوز التي حسمت بها بارتي البطولة.وبهذا التتويج أصبحت بارتي أول أسترالية تحرز لقب بطولة بلادها الكبرى منذ حصول مواطنتها كريس أونيل على اللقب قبل 44 عاما (في 1978).يذكر أن غدا الأحد موعد فردي الرجال المنتظر بين الإسباني رافائيل نادال والروسي دانييل ميدفيديف.
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رياضة
آشلي بارتي تحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس... فيديو 10:42 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 10:52 GMT 29.01.2022)
حققت لاعبة التنس الأسترالية، آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالميا، لقب فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بتغلبها على الأمريكية دانييل كولينز، في نهائي البطولة بمجموعتين 6-3 و7-6.
ونشر حساب البطولة عبر "تويتر" تغريدة لنقطة الفوز التي حسمت بها بارتي البطولة.
وبهذا التتويج أصبحت بارتي أول أسترالية تحرز لقب بطولة بلادها الكبرى منذ حصول مواطنتها كريس أونيل على اللقب قبل 44 عاما (في 1978).
يذكر أن غدا الأحد موعد فردي الرجال المنتظر بين الإسباني رافائيل
نادال
والروسي دانييل ميدفيديف.