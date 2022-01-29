https://arabic.sputniknews.com/20220129/أب-يحاول-الانتحار-بسبب-تأخر-ابنه-بالزواج-1057433193.html

أب يحاول الانتحار بسبب تأخر ابنه بالزواج

أب يحاول الانتحار بسبب تأخر ابنه بالزواج

حاول أب صيني الانتحار عن طريق تناول جرعة كبيرة من الأدوية بسبب خجله من ابنه الذي لم يتزوج بعد في سن التاسعة والعشرين. 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T15:34+0000

2022-01-29T15:34+0000

2022-01-29T15:34+0000

مجتمع

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وقام رجل يبلغ من العمر 55 عاما، بتسليم مذكرة إلى الحراس في محطة سكة حديد شنغهاي، وقال إنه تناول جرعة زائدة من الأدوية.وبحسب القناة المحلية "KNews"، قال أحد الحراس الذين قابلتهم القناة إنه أغمي عليه بعد ذلك على الفور.وكتب الرجل رسالة موجهة إلى ابنه والتي أشار فيها إلى أنه "عاش حياة العار" لأن ابنه لم يبدأ تكوين أسرة بعد.وكتب الأب: "الناس الذين في سنك في القرية لديهم أطفال وأحفاد بالفعل. لكنك تبلغ من العمر 29 عامًا ولم تحقق شيئًا"، بحسب "insider".ونجا الرجل من الحادث بعد تلقي العلاج في أحد المستشفيات الصينية، وعاد إلى حياته الطبيعية.وأثارت الحادثة جدلا واسعا ونقاشات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الضغوط التي يتعرض لها الشباب الصيني بهدف الارتباط المبكر.

https://arabic.sputniknews.com/20220127/أبطال-أصحاب-ولا-أعز-يجيبون-عن-السؤال-الأصعب-والمنتجة-تكشف-عن-سر-قبل-التصوير-فيديو---1057295693.html

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مجتمع