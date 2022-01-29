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https://arabic.sputniknews.com/20220129/أحد-أكبر-الصناديق-التقنية-يفوز-بدعم-شركة-إماراتية-للتركيز-على-التكنولوجيا-المالية-والذكاء-الاصطناعي-1057405675.html
أحد أكبر الصناديق التقنية يفوز بدعم شركة إماراتية للتركيز على التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي
أحد أكبر الصناديق التقنية يفوز بدعم شركة إماراتية للتركيز على التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي
نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، مقالا مطولا قالت فيه، إن شركة استثمار إماراتية مرتبطة بعضو مؤثر في الأسرة الحاكمة في أبو ظبي برزت كداعم لواحد من أكبر الصناديق... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T07:35+0000
2022-01-29T07:35+0000
العالم العربي
اقتصاد
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انضمت شركة "Chimera Capital" الإماراتية المرتبطة بالشيخ طحنون بن زايد، إلى شركة "Alpha Wave" ومقرها نيويورك لدعم أحد أكبر الصناديق في تاريخ رأس المال المخاطر، عبر توظيف 10 مليارات دولار.وقالت "Chimera Capital"، وهي جزء من الأعمال التي يشرف عليها الشيخ طحنون، إن صندوق "Alpha Wave Ventures II" سيستهدف الشركات التي لم تطرح للاكتتاب العام بعد، بحسب الوكالة.وأكدت الوكالة أن التركيز سيكون على مجموعة من الأصول التي تشمل التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الحياة.ويمثل "ألفا ويف فينتشرز 2" ثاني صناديق رأس المال المخاطر التي تطلقها شركة "شيميرا كابيتال"، وتتم إدارته بالاشتراك مع شركة "ألفا ويف غلوبال".وستعمل الشركتان على تحديد وإدارة الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية، وبشكلٍ خاص في الهند، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة "شيميرا" سيف فكري.ويضع الإغلاق الثاني للصندوق، الذي وصل إلى 10 مليارات دولار، في مصاف كبرى الكيانات الاستثمارية.وأعلنت "Chimera" أن داعمي الصندوق يشملون مزيجاً من المستثمرين المؤسسيين الكبار، متوقعةً أن تتراوح أحجام الاكتتابات بالصندوق من "عشرات إلى مئات ملايين الدولارات"، بحسب الوكالة.وقال فكري إن "Chimera" تتماشى تماماً مع استراتيجية الإمارة في أن تصبح مركزاً لمديري الأصول والصناديق المحلية.واستثمر الصندوق بالفعل في شركات مثل "SoftBank Group"، و"Silver Lake"، وشركة تصنيع السيارات الكهربائية الهندية "أولا".وأغلق أول صندوق لرأس المال المخاطر قبل شهر عند 75 مليون دولار فقط، لكنه حصل على دعم "مبادلة"، ثاني أكبر صندوق ثروة سيادي في أبوظبي.وعزز ولوج "Chimera Capital" في رأس المال المخاطر الطموحَ بشكل كبير، مع توقع "لعب دور أكثر نشاطاً مع الشركات المستثمر فيها"، بحسب الوكالة.وترأس الشيخ طحنون العديد من المؤسسات، من ضمنها "رويال غروب" (Royal Group)، المجموعة الأم لشركة "Chimera Capital"، والصندوق السيادي "ADQ"، والمجموعة 42، وبنك أبوظبي الأول.
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العالم العربي, اقتصاد

أحد أكبر الصناديق التقنية يفوز بدعم شركة إماراتية للتركيز على التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي

07:35 GMT 29.01.2022
© REUTERS / Lucas Jacksonشاشة تعرض معلومات التداول فوق أرضية بورصة نيويورك (NYSE) في نيويورك
شاشة تعرض معلومات التداول فوق أرضية بورصة نيويورك (NYSE) في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Lucas Jackson
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نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، مقالا مطولا قالت فيه، إن شركة استثمار إماراتية مرتبطة بعضو مؤثر في الأسرة الحاكمة في أبو ظبي برزت كداعم لواحد من أكبر الصناديق في تاريخ رأس المال الاستثماري.
انضمت شركة "Chimera Capital" الإماراتية المرتبطة بالشيخ طحنون بن زايد، إلى شركة "Alpha Wave" ومقرها نيويورك لدعم أحد أكبر الصناديق في تاريخ رأس المال المخاطر، عبر توظيف 10 مليارات دولار.
وقالت "Chimera Capital"، وهي جزء من الأعمال التي يشرف عليها الشيخ طحنون، إن صندوق "Alpha Wave Ventures II" سيستهدف الشركات التي لم تطرح للاكتتاب العام بعد، بحسب الوكالة.
وأكدت الوكالة أن التركيز سيكون على مجموعة من الأصول التي تشمل التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الحياة.
ويمثل "ألفا ويف فينتشرز 2" ثاني صناديق رأس المال المخاطر التي تطلقها شركة "شيميرا كابيتال"، وتتم إدارته بالاشتراك مع شركة "ألفا ويف غلوبال".
وستعمل الشركتان على تحديد وإدارة الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية، وبشكلٍ خاص في الهند، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة "شيميرا" سيف فكري.
ويضع الإغلاق الثاني للصندوق، الذي وصل إلى 10 مليارات دولار، في مصاف كبرى الكيانات الاستثمارية.
وأعلنت "Chimera" أن داعمي الصندوق يشملون مزيجاً من المستثمرين المؤسسيين الكبار، متوقعةً أن تتراوح أحجام الاكتتابات بالصندوق من "عشرات إلى مئات ملايين الدولارات"، بحسب الوكالة.
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وقال فكري إن "Chimera" تتماشى تماماً مع استراتيجية الإمارة في أن تصبح مركزاً لمديري الأصول والصناديق المحلية.
واستثمر الصندوق بالفعل في شركات مثل "SoftBank Group"، و"Silver Lake"، وشركة تصنيع السيارات الكهربائية الهندية "أولا".
وأغلق أول صندوق لرأس المال المخاطر قبل شهر عند 75 مليون دولار فقط، لكنه حصل على دعم "مبادلة"، ثاني أكبر صندوق ثروة سيادي في أبوظبي.
وعزز ولوج "Chimera Capital" في رأس المال المخاطر الطموحَ بشكل كبير، مع توقع "لعب دور أكثر نشاطاً مع الشركات المستثمر فيها"، بحسب الوكالة.
وترأس الشيخ طحنون العديد من المؤسسات، من ضمنها "رويال غروب" (Royal Group)، المجموعة الأم لشركة "Chimera Capital"، والصندوق السيادي "ADQ"، والمجموعة 42، وبنك أبوظبي الأول.
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