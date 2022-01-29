أردوغان يعين وزيرا جديدا للعدل في بلاده ويقيل رئيس معهد الإحصاء
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
© Sputnik . POOL/
قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقالة وزير العدل التركي عبد الحميد غول، وعين بدلا منه بكير بوزداغ، فيما أقال رئيس معهد الإحصاء سايت إردال دينجر.
وحسب ما كتبه بوزداغ عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد خبر تعيينه وزيرا للعدل بدلا من غول.
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sn.R.Tayyip Erdoğan’a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) January 29, 2022
Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum
Allah yardımcımız olsun@RTErdogan @abdulhamitgul
وقال: "أود أن أعبر عن امتناني لرئيسنا السيد طيب أردوغان، الذي عهد إليّ بمهمة وزير العدل في جمهورية تركيا، على تقديره".
وأضاف بوزداغ موجها الشكر لسلفه عبد الحميد غول قائلا: "وأود أن أشكر وزير العدل لدينا عبد الحميد جول على خدماته.. الله يوفقنا".
وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم السبت، حيث أكدت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عيّن بكير بوزداغ، عضو حزبه الحاكم ، وزير العدل، مؤكدة أن وزير العدل السابق عبد الحميد جول استقال، لكنها لم تذكر سببا.
20 مارس 2021, 00:33 GMT
وشغل بوزداغ (56 عاما) منصب وزير العدل في عهد أردوغان بين 2013-2015 و2015-2017، قبل أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء حتى 2018، عندما ألغي هذا الدور في إطار تعديلات دستورية منحت أردوغان سلطات تنفيذية أوسع.
وقالت الجريدة الرسمية إن أردوغان أقال أيضا سايت إردال دينجر من منصب رئيس مجلس إدارة معهد الإحصاء، بعد أقل من عام على تعيينه، وعين إرهان سيتينكايا ليحل محله.
وكان معارضون قد اتهموا معهد الإحصاء بالتدخل في البيانات الرسمية، مثل التضخم، لأسباب سياسية، فيما نفى المعهد هذا الادعاء.