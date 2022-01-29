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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/أسود-الأطلس-يجرون-تمرينهم-الأخير-قبل-مواجهة-الفراعنة-في-ياوندي-1057437306.html
أسود الأطلس يجرون تمرينهم الأخير قبل مواجهة الفراعنة في ياوندي
أسود الأطلس يجرون تمرينهم الأخير قبل مواجهة الفراعنة في ياوندي
أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم السبت، في مدينة ياوندي الكاميرونية، تمرينه الأخير قبل مواجهة المنتخب المصري في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T17:28+0000
2022-01-29T17:28+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
المنتخب المغربي
منتخب مصر الوطني
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وسيخوض أسود الأطلس مباراة صعبة مع الفراعنة، المتوجين باللقب القاري لسبعة مرات.وباستثناء المدافع سفيان الكرواني وحارس المرمى منير القجوي المحمدي، شارك جميع لاعبي المنتخب المغربي في مران اليوم.ويخضع الكرواني والمحمدي للبروتوكول الصحي المعتمد بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة أنباء المغرب العربي.من جانبه، قال لاعب خط الوسط المغربي سفيان أمرابط إن منتخب بلاده يستعد لهذه المباراة مثل أي مباراة إقصائية (خروج المغلوب) أخرى، معربا عن امتنانه للجمهور المغربي الذي يواصل تشجيع المنتخب الوطني بكل قوة.فيما توقع اللاعب عز الدين أوناهي، أن يخضوع أسود الأطلس مباراة صعبة مع المنتخب المصري الذي فاز لسبع مرات بكأس الأمم الإفريقية.وأكد لاعب خط الأوسط أن المنتخب المغربي متجانس، ويركز جميع لاعبوه على هذه المباراة لتحقيق نتيجة جيدة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، اعتبر مدرب المنتخب المغربي الفرنسي- البوسني وحيد خليلودزيتش، أن المباراة مع مصر ستكون "تكتيكية بين فريقين يعرف كل منهما الآخر جيدا".وأضاف في مؤتمر صحافي بياوندي "هذه المباراة هي استمرار لتاريخ من المواجهات الرائعة بين المنتخبين".وشدد على أنه سيحاول "وضع أفضل التكتيكات الممكنة مع التركيز على وجه الخصوص على "الدقة أمام المرمى".وتأهل أسود الأطلس إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على نظيره المالاوي بهدفين مقابل هدف.وتأهل الفراعنة بعد فوزهم على كوت ديفوار بضربات الترجيح 5-4.وتظهر نتائج المباريات التي جمعت المنتخبين على مر التاريخ، تفوق المغرب على مصر، إذ نجح أسود الأطلس في الفوز بـ 13 مواجهة كروية من أصل 27 جمعت الفريقين، بينما فاز الفراعنة في 3 مباريات فقط، وانتهت 11 مواجهة بالتعادل.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/إعلام-مكافأة-خاصة-للاعبي-المغرب-في-حالة-الفوز-على-منتخب-مصر-1057363716.html
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المنتخب المغربي, منتخب مصر الوطني

أسود الأطلس يجرون تمرينهم الأخير قبل مواجهة الفراعنة في ياوندي

17:28 GMT 29.01.2022
© Sputnik . Kiril Klinnikov / الذهاب إلى بنك الصورمشجعون من المغرب في موسكو، كأس العالم 2018، روسيا
مشجعون من المغرب في موسكو، كأس العالم 2018، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . Kiril Klinnikov
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أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم السبت، في مدينة ياوندي الكاميرونية، تمرينه الأخير قبل مواجهة المنتخب المصري في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وسيخوض أسود الأطلس مباراة صعبة مع الفراعنة، المتوجين باللقب القاري لسبعة مرات.
وباستثناء المدافع سفيان الكرواني وحارس المرمى منير القجوي المحمدي، شارك جميع لاعبي المنتخب المغربي في مران اليوم.
ويخضع الكرواني والمحمدي للبروتوكول الصحي المعتمد بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة أنباء المغرب العربي.
من جانبه، قال لاعب خط الوسط المغربي سفيان أمرابط إن منتخب بلاده يستعد لهذه المباراة مثل أي مباراة إقصائية (خروج المغلوب) أخرى، معربا عن امتنانه للجمهور المغربي الذي يواصل تشجيع المنتخب الوطني بكل قوة.
فيما توقع اللاعب عز الدين أوناهي، أن يخضوع أسود الأطلس مباراة صعبة مع المنتخب المصري الذي فاز لسبع مرات بكأس الأمم الإفريقية.
وأكد لاعب خط الأوسط أن المنتخب المغربي متجانس، ويركز جميع لاعبوه على هذه المباراة لتحقيق نتيجة جيدة.
أشرف حكيمي - منتخب المغرب في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
إعلام: مكافأة خاصة للاعبي المغرب في حالة الفوز على منتخب مصر
أمس, 13:13 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، اعتبر مدرب المنتخب المغربي الفرنسي- البوسني وحيد خليلودزيتش، أن المباراة مع مصر ستكون "تكتيكية بين فريقين يعرف كل منهما الآخر جيدا".
وأضاف في مؤتمر صحافي بياوندي "هذه المباراة هي استمرار لتاريخ من المواجهات الرائعة بين المنتخبين".
وشدد على أنه سيحاول "وضع أفضل التكتيكات الممكنة مع التركيز على وجه الخصوص على "الدقة أمام المرمى".
وتأهل أسود الأطلس إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على نظيره المالاوي بهدفين مقابل هدف.
وتأهل الفراعنة بعد فوزهم على كوت ديفوار بضربات الترجيح 5-4.
وتظهر نتائج المباريات التي جمعت المنتخبين على مر التاريخ، تفوق المغرب على مصر، إذ نجح أسود الأطلس في الفوز بـ 13 مواجهة كروية من أصل 27 جمعت الفريقين، بينما فاز الفراعنة في 3 مباريات فقط، وانتهت 11 مواجهة بالتعادل.
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منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الكاميرون (2) وغامبيا (0) في كأس الأمم الأفريقية (الشوط الثاني)15:47 GMT
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