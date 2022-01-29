أسود الأطلس يجرون تمرينهم الأخير قبل مواجهة الفراعنة في ياوندي

وسيخوض أسود الأطلس مباراة صعبة مع الفراعنة، المتوجين باللقب القاري لسبعة مرات.وباستثناء المدافع سفيان الكرواني وحارس المرمى منير القجوي المحمدي، شارك جميع لاعبي المنتخب المغربي في مران اليوم.ويخضع الكرواني والمحمدي للبروتوكول الصحي المعتمد بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة أنباء المغرب العربي.من جانبه، قال لاعب خط الوسط المغربي سفيان أمرابط إن منتخب بلاده يستعد لهذه المباراة مثل أي مباراة إقصائية (خروج المغلوب) أخرى، معربا عن امتنانه للجمهور المغربي الذي يواصل تشجيع المنتخب الوطني بكل قوة.فيما توقع اللاعب عز الدين أوناهي، أن يخضوع أسود الأطلس مباراة صعبة مع المنتخب المصري الذي فاز لسبع مرات بكأس الأمم الإفريقية.وأكد لاعب خط الأوسط أن المنتخب المغربي متجانس، ويركز جميع لاعبوه على هذه المباراة لتحقيق نتيجة جيدة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، اعتبر مدرب المنتخب المغربي الفرنسي- البوسني وحيد خليلودزيتش، أن المباراة مع مصر ستكون "تكتيكية بين فريقين يعرف كل منهما الآخر جيدا".وأضاف في مؤتمر صحافي بياوندي "هذه المباراة هي استمرار لتاريخ من المواجهات الرائعة بين المنتخبين".وشدد على أنه سيحاول "وضع أفضل التكتيكات الممكنة مع التركيز على وجه الخصوص على "الدقة أمام المرمى".وتأهل أسود الأطلس إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على نظيره المالاوي بهدفين مقابل هدف.وتأهل الفراعنة بعد فوزهم على كوت ديفوار بضربات الترجيح 5-4.وتظهر نتائج المباريات التي جمعت المنتخبين على مر التاريخ، تفوق المغرب على مصر، إذ نجح أسود الأطلس في الفوز بـ 13 مواجهة كروية من أصل 27 جمعت الفريقين، بينما فاز الفراعنة في 3 مباريات فقط، وانتهت 11 مواجهة بالتعادل.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، اعتبر مدرب المنتخب المغربي الفرنسي- البوسني وحيد خليلودزيتش، أن المباراة مع مصر ستكون "تكتيكية بين فريقين يعرف كل منهما الآخر جيدا".
وأضاف في مؤتمر صحافي بياوندي "هذه المباراة هي استمرار لتاريخ من المواجهات الرائعة بين المنتخبين".
وشدد على أنه سيحاول "وضع أفضل التكتيكات الممكنة مع التركيز على وجه الخصوص على "الدقة أمام المرمى".
وتأهل أسود الأطلس إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على نظيره المالاوي بهدفين مقابل هدف.
وتأهل الفراعنة بعد فوزهم على كوت ديفوار بضربات الترجيح 5-4.
وتظهر نتائج المباريات التي جمعت المنتخبين على مر التاريخ، تفوق المغرب على مصر، إذ نجح أسود الأطلس في الفوز بـ 13 مواجهة كروية من أصل 27 جمعت الفريقين، بينما فاز الفراعنة في 3 مباريات فقط، وانتهت 11 مواجهة بالتعادل.