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https://arabic.sputniknews.com/20220129/أكثر-من-113-ألف-روسيا-تسجل-أعلى-حصيلة-إصابات-بـكورونا-منذ-بدء-الجائحة-1057427413.html
أكثر من 113 ألفا... روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ"كورونا" منذ بدء الجائحة
أكثر من 113 ألفا... روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ"كورونا" منذ بدء الجائحة
أعلن مقر عمليات مكافحة "كوفيد-19" في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 113.122 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T13:26+0000
2022-01-29T13:30+0000
روسيا
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وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 113122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 84 إقليما في روسيا".وأشار المقر إلى "تسجيل 668 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية".فيما نوه البيان إلى "تعافي 29 ألفاً و506 أشخاص من الإصابة بالفيروس، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قد صرح، في وقت سابق، بأن هناك زيادة في انتشار فيروس كورونا في البلاد بسبب انتشار سلالة "أوميكرون"، مؤكداً الحاجة إلى الاستعداد لأي تطور للأوضاع.وتوقع المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تكون معدلات الإصابة بسلالة "أوميكرون"، المتحورة من فيروس كورونا، عالية جداً في روسيا؛ داعياً الجميع إلى تلقي اللقاح المضاد للعدوى.
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أكثر من 113 ألفا... روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ"كورونا" منذ بدء الجائحة

13:26 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 13:30 GMT 29.01.2022)
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورتعقيم محطة القطارات كييفسكي في موسكو، روسيا 22 سبتمبر 2021
تعقيم محطة القطارات كييفسكي في موسكو، روسيا 22 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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أعلن مقر عمليات مكافحة "كوفيد-19" في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 113.122 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 113122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 84 إقليما في روسيا".
وأشار المقر إلى "تسجيل 668 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية".
فيما نوه البيان إلى "تعافي 29 ألفاً و506 أشخاص من الإصابة بالفيروس، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".
وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قد صرح، في وقت سابق، بأن هناك زيادة في انتشار فيروس كورونا في البلاد بسبب انتشار سلالة "أوميكرون"، مؤكداً الحاجة إلى الاستعداد لأي تطور للأوضاع.
وتوقع المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تكون معدلات الإصابة بسلالة "أوميكرون"، المتحورة من فيروس كورونا، عالية جداً في روسيا؛ داعياً الجميع إلى تلقي اللقاح المضاد للعدوى.
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