أمين عام مجلس التعاون الخليجي يكشف رسالة تمرين "أمن الخليج العربي 3"

وأوضح الحجرف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "أمن دول مجلس التعاون واحد وأن التنسيق والتكامل الأمني ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن الاستقرار في دول المجلس".وشارك الحجرف، اليوم السبت، في فعاليات العرض الختامي لتدريبات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية الخليجية "أمن الخليج العربي 3" والذي تستضيفه السعودية.و"أمن الخليج العربي 3" هو ثالث تمرين أمني مشترك يقام على التوالي وعلى مستوى دول المجلس بتنفيذ من أجهزة الشرطة والأمن الخليجية، تفعيلاً لقرارات وزراء الداخلية بدول المجلس لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتطوير المستمر للجاهزية الأمنية للتعامل مع الأحداث والتحديات المشتركة.وأكد الحجرف أن "التمرين يعزز تكاتف دول المجلس وتضامنها في درء الأخطار والتحديات التي تواجه دول المجلس على الصعيد الأمني، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات وأمن الحدود و الأمن السيبراني".
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إن أمن دول الخليج كل لا يتجزأ، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون الأمني القائم بين الأجهزة المختصة في دول المجلس.
وأوضح الحجرف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "أمن دول مجلس التعاون واحد وأن التنسيق والتكامل الأمني ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن الاستقرار في دول المجلس".
وشارك الحجرف، اليوم السبت، في فعاليات العرض الختامي لتدريبات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية الخليجية "أمن الخليج العربي 3" والذي تستضيفه السعودية.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالعروض التي شهدها التمرين، وأكد على أن "تمرين أمن الخليج العربي 3 رسالة عزم وسلام".
و"أمن الخليج العربي 3" هو ثالث تمرين أمني مشترك يقام على التوالي وعلى مستوى دول المجلس بتنفيذ من أجهزة الشرطة والأمن الخليجية، تفعيلاً لقرارات وزراء الداخلية بدول المجلس لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتطوير المستمر للجاهزية الأمنية للتعامل مع الأحداث والتحديات المشتركة.
وأكد الحجرف أن "التمرين يعزز تكاتف دول المجلس وتضامنها في درء الأخطار والتحديات التي تواجه دول المجلس على الصعيد الأمني، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات وأمن الحدود و الأمن السيبراني".