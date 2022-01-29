https://arabic.sputniknews.com/20220129/أنصار-الله-تبدأ-محاكمة-12-أمريكيا-بتهمة-تدمير-بطاريات-دفاع-جوي-1057445048.html

"أنصار الله" تبدأ محاكمة 12 أمريكيا بتهمة تدمير بطاريات دفاع جوي

"أنصار الله" تبدأ محاكمة 12 أمريكيا بتهمة تدمير بطاريات دفاع جوي

بدأت محكمة عسكرية في صنعاء، اليوم السبت، محاكمة مسؤول يمني سابق و12 دبلوماسياً وعسكرياً أمريكيا، غيابياً، بتهمة تدمير صواريخ وبطاريات خاصة بالدفاع الجوي... 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T21:38+0000

2022-01-29T21:38+0000

2022-01-29T21:38+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها جماعة "أنصار الله" أن "المحكمة العسكرية المركزية عقدت اليوم جلستها الأولى للنظر في القضية رقم (31) لسنة 1443هـ بواقعة تدمير مقدرات الدولة اليمنية من الصواريخ وبطاريات الدفاع الجوي".ولفت أن هذه القضية "المتهمين فيها؛ عمار محمد عبدالله صالح الأحمر- وكيل جهاز الأمن القومي سابقاً (نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل) وآخرون من الجنسية الأمريكية وبإشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة في حينها علي عبدالله صالح عفاش تمهيدا وتوطئة للعدوان المخطط والذي شنه العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) حالياً على اليمن".ووفقاً لـ"سبأ"، فالمتهمين الذين تجري محاكمتهم هم: "العميد عمار محمد عبدالله صالح الأحمر وكيل جهاز الأمن القومي سابقا، لينكون بلومفيلد - مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون العسكرية، إدموند جميس هول - السفير الأمريكي الأسبق لليمن خلال 2001- 2004م، دينيس هادريك - رئيس مكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية الجنرال روبرت رومن- الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بصنعاء سابقاً، هيزم فرانك مساعد الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بصنعاء، سانتو بوليتزي - ضابط الارتباط بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية، نيلز تالبوت - الخبير الفني بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية، مايك وبلش - خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية، كال كيجو- خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية ، راى زهاروفش- خبير متفجرات بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية ستيفاني يكر- موظفة في السفارة الأمريكية بوزارة الخارجية الأمريكية هنيا سلوبر- موظفة في السفارة الأمريكية بوزارة الخارجية".وأتلفت الحكومة اليمنية إبان عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وخلال الفترة (2005- 2009) نحو 1263 صاروخاً خاصاً بالدفاع الجوي تتنوع بين "سام 7 ستريلا" و"سام 14" و"سام 16"، و52 قبضة إطلاق محمولة على الكتف، و103 بطاريات صواريخ، بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن دفع واشنطن تعويضات مالية عن كل صاروخ، بحجة تهديدها عمليات مكافحة الإرهاب عبر الطائرات من دون طيار.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشرة، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

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الولايات المتحدة الأمريكية, اليمن, أنصار الله, أخبار اليمن الأن