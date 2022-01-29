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"أنصار الله" تتهم الجيش السعودي بقتل وإصابة 7 أشخاص باستهداف منطقة في صعدة
"أنصار الله" تتهم الجيش السعودي بقتل وإصابة 7 أشخاص باستهداف منطقة في صعدة
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، مقتل وإصابة 7 أشخاص، إثر استهداف الجيش السعودي منطقة حدودية في محافظة صعدة شمال غربي اليمن. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T15:09+0000
2022-01-29T15:09+0000
اليمن
أنصار الله
أخبار السعودية اليوم
صعدة
السعودية
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القاهرة– سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة أنصار الله، إن "ثلاثة قتلى و4 جرحى بينهم مهاجران أفريقيان سقطوا بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية مُنَبِه الحدودية (شمال غربي صعدة)".ولم يصدر أي تعليق من الجيش السعودي بشأن اتهام الجماعة.وبين الحين والآخر، تتهم جماعة "أنصار الله"، الجيش السعودي بتنفيذ عمليات قصف واستهداف لمديريات محافظة صعدة الواقعة فيها على الشريط الحدودي مع السعودية، غالباً ما تسفر عن سقوط ضحايا، آخرها مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، في مديرية مُنَبِه والتي أدت إلى مقتل ثلاثة وإصابة 12 آخرين، حسب الجماعة.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر 2014.في المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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اليمن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, صعدة, السعودية

"أنصار الله" تتهم الجيش السعودي بقتل وإصابة 7 أشخاص باستهداف منطقة في صعدة

15:09 GMT 29.01.2022
© AP Photo / Hasan Jamaliالجيش السعودي في اليمن
الجيش السعودي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Hasan Jamali
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، مقتل وإصابة 7 أشخاص، إثر استهداف الجيش السعودي منطقة حدودية في محافظة صعدة شمال غربي اليمن.
القاهرة– سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة أنصار الله، إن "ثلاثة قتلى و4 جرحى بينهم مهاجران أفريقيان سقطوا بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية مُنَبِه الحدودية (شمال غربي صعدة)".
ولم يصدر أي تعليق من الجيش السعودي بشأن اتهام الجماعة.
وبين الحين والآخر، تتهم جماعة "أنصار الله"، الجيش السعودي بتنفيذ عمليات قصف واستهداف لمديريات محافظة صعدة الواقعة فيها على الشريط الحدودي مع السعودية، غالباً ما تسفر عن سقوط ضحايا، آخرها مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، في مديرية مُنَبِه والتي أدت إلى مقتل ثلاثة وإصابة 12 آخرين، حسب الجماعة.
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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