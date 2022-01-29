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https://arabic.sputniknews.com/20220129/أهداف-مباراة-الكاميرون-وغامبيا-2---0-في-بطولة-الأمم-الأفريقية-فيديو-1057439233.html
أهداف مباراة الكاميرون وغامبيا (2 - 0) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو
أهداف مباراة الكاميرون وغامبيا (2 - 0) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو
فاز منتخب الكاميرون، مساء اليوم السبت على نظيره الغامبي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T18:30+0000
2022-01-29T18:30+0000
2022-01-29T18:30+0000
رياضة
الكاميرون
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على الرغم من سيطرة منتخب الكاميرون على المباراة منذ الدقائق الأولى إلا أنه لم يتمكن من الوصول لشباك منتخب غامبيا إلا في الشوط الثاني.وسجل مهاجم الكاميرون كارل توكو إيكامبي هدفي المباراة في الدقيقتين 50 و57 ليحسم موقعة الكاميرون وغامبيا.وبفوزه يصعد منتخب الكاميرون إلى الدور نصف النهائي لمواجهة الفائز من مباراة مصر والمغرب.ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون المنتخب العربي الفائز من لقاء مصر والمغرب، مساء الأربعاء المقبل، في مواجهة حاسمة.
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رياضة, الكاميرون
أهداف مباراة الكاميرون وغامبيا (2 - 0) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو
فاز منتخب الكاميرون، مساء اليوم السبت على نظيره الغامبي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا في دولة الكاميرون.
على الرغم من سيطرة
منتخب الكاميرون
على المباراة منذ الدقائق الأولى إلا أنه لم يتمكن من الوصول لشباك منتخب غامبيا إلا في الشوط الثاني.
وسجل مهاجم الكاميرون كارل توكو إيكامبي هدفي المباراة في الدقيقتين 50 و57 ليحسم موقعة الكاميرون وغامبيا.
وبفوزه يصعد منتخب الكاميرون إلى الدور نصف النهائي لمواجهة الفائز من مباراة مصر والمغرب.
ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون المنتخب العربي الفائز من لقاء مصر والمغرب، مساء الأربعاء المقبل، في مواجهة حاسمة.