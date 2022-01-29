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https://arabic.sputniknews.com/20220129/أول-شيء-يجب-عليك-فعله-إذا-فقدت-حاسة-التذوق-والشم--1057404118.html
أول شيء يجب عليك فعله إذا فقدت حاسة التذوق والشم
أول شيء يجب عليك فعله إذا فقدت حاسة التذوق والشم
أحد المؤشرات المبكرة والملحوظة على إصابتك بعدوى فيروس كورونا هو فقدان حاسة الشم والتذوق. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T06:18+0000
2022-01-29T06:18+0000
مجتمع
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لا تزال الدراسات غير واضحة بشأن الكيفية التي يتسبب بها كورونا بالضبط في فقداننا لحاسة التذوق والشم.وفقًا لدراسة نشرت في مجلة "Science Advances"، فإن فيروس "SARS-CoV-2"، الذي يسبب مرض الجهاز التنفسي، يرتبط ببروتين يسمى "ACE2"، غالبًا ما توجد هذه البروتينات في الخلايا التي تحيط بالأعصاب المسؤولة عن اكتشاف الروائح.النظرية هي أن الفيروس يصيب هذه الخلايا مما يسبب التهابا وتلفا للأعصاب مما يعيق قدرتنا على الشم، ونظرًا لأن نكهة الأطعمة تأتي من الرائحة، فإننا غالبًا ما نفقد حاسة التذوق والشم في نفس الوقت.عادة ما يكون فقدان حاسة الشم العرض الأولأحيانًا يكون فقدان حاسة الشم، هو أول علامة على احتمال إصابتك بكورونا. إذا لم تكتشف فجأة أي رائحة، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو عزل نفسك واختبار الفيروس في أسرع وقت ممكن.في حين أن فقدان حاسة الشم يمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض نزلات البرد، إلا أنه عادة لا يكون العرض الأول، لذلك من المهم القيام باختبار كورونا على الفور لتقليل مخاطر انتقال العدوى.في حين أن فقدان حاسة الشم أو التذوق هي أحد الأعراض الشائعة في السلالات كورونا السابقة، لا يبدو أن مثل هذه الأعراض مرتبطة بأحدث متغير لفيروس كورونا "أوميكرون".نظر الأطباء في التقارير الواردة من جنوب أفريقيا، وهي واحدة من أوائل الدول التي اكتشفت "أوميكرون"، ورأوا أنه في حين أن المرضى الذين عولجوا من "أوميكرون" أبلغوا عن التعب الشديد، ولكن لم يفقدوا حاسة التذوق أو الشم.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/علماء-الأوبئة-حول-العالم-يؤكدون-فعالية-لقاحات-سبوتنيك-الروسية-ضد-متحور-أوميكرون-1057244141.html
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مجتمع

أول شيء يجب عليك فعله إذا فقدت حاسة التذوق والشم

06:18 GMT 29.01.2022
© Fotolia / Puhhhaفتاة تأكل اللحم
فتاة تأكل اللحم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Fotolia / Puhhha
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أحد المؤشرات المبكرة والملحوظة على إصابتك بعدوى فيروس كورونا هو فقدان حاسة الشم والتذوق.
لا تزال الدراسات غير واضحة بشأن الكيفية التي يتسبب بها كورونا بالضبط في فقداننا لحاسة التذوق والشم.
وفقًا لدراسة نشرت في مجلة "Science Advances"، فإن فيروس "SARS-CoV-2"، الذي يسبب مرض الجهاز التنفسي، يرتبط ببروتين يسمى "ACE2"، غالبًا ما توجد هذه البروتينات في الخلايا التي تحيط بالأعصاب المسؤولة عن اكتشاف الروائح.
النظرية هي أن الفيروس يصيب هذه الخلايا مما يسبب التهابا وتلفا للأعصاب مما يعيق قدرتنا على الشم، ونظرًا لأن نكهة الأطعمة تأتي من الرائحة، فإننا غالبًا ما نفقد حاسة التذوق والشم في نفس الوقت.
سبوتنيك لايت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
علماء الأوبئة حول العالم يؤكدون فعالية لقاحات "سبوتنيك" الروسية ضد متحور "أوميكرون"
27 يناير, 08:03 GMT
عادة ما يكون فقدان حاسة الشم العرض الأول
أحيانًا يكون فقدان حاسة الشم، هو أول علامة على احتمال إصابتك بكورونا. إذا لم تكتشف فجأة أي رائحة، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو عزل نفسك واختبار الفيروس في أسرع وقت ممكن.
في حين أن فقدان حاسة الشم يمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض نزلات البرد، إلا أنه عادة لا يكون العرض الأول، لذلك من المهم القيام باختبار كورونا على الفور لتقليل مخاطر انتقال العدوى.
في حين أن فقدان حاسة الشم أو التذوق هي أحد الأعراض الشائعة في السلالات كورونا السابقة، لا يبدو أن مثل هذه الأعراض مرتبطة بأحدث متغير لفيروس كورونا "أوميكرون".
نظر الأطباء في التقارير الواردة من جنوب أفريقيا، وهي واحدة من أوائل الدول التي اكتشفت "أوميكرون"، ورأوا أنه في حين أن المرضى الذين عولجوا من "أوميكرون" أبلغوا عن التعب الشديد، ولكن لم يفقدوا حاسة التذوق أو الشم.
التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
علماء يكشفون سبب انتشار "أوميكرون" العارم
أمس, 10:26 GMT
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