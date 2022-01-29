https://arabic.sputniknews.com/20220129/أول-لقاء-بين-ناصر-القصبي-وعبد-الله-السدحان-في-الرياض-بعد-جفاء-طويل-فيديو-1057423003.html

أول لقاء بين ناصر القصبي وعبد الله السدحان في الرياض بعد جفاء طويل... فيديو

أول لقاء بين ناصر القصبي وعبد الله السدحان في الرياض بعد جفاء طويل... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقاء بـ"الأحضان" بين الفنانين السعوديين ناصر القصبي، وعبد الله السدحان، خلال حضورهما حفل جوائز صناع الترفيه... 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T12:15+0000

2022-01-29T12:15+0000

2022-01-29T12:25+0000

أخبار السعودية اليوم

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وأظهر المقطع، لقاء لافتا بين الفنانين، اللذين دبت بينهما خلافات طوال السنوات الماضية، ووصلت إلى أروقة المحاكم بعد إنهاء الشراكة بينهما في شركة "الهدف" للإنتاج الفنّي، التي أنتجت 18 موسماً من مسلسلهما الشهير "طاش ما طاش".وتعانق كل من الفنانين السعوديين، حيث فوجئ السدحان بوجود القصبي بالرياض وسأله: "أنت بالرياض"، وتبادلا حديثا قصيرا.​وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، في مارس/ آذار الماضي، عن عمل فني جديد يجمع الفنانين ناصر القصبي وعبد الله السدحان، مسدلا بذلك الستار على الخلافات بين نجمي الكوميديا.يشار إلى أن خلافا وقع بين الثنائي، ناصر القصبي وعبد الله السدحان، وصل مؤخرا إلى ساحات المحاكم، حيث بدأت تفاصيل القضية عام 2012 على خلفية انفصال نجمي الدراما السعودية، حيث طلب القصبي من السدحان قبل التوجه إلى المحكمة التجارية بالرياض إنهاء الشراكة بينهما وديا وعدم التصعيد للقضاء.وكان السدحان يبدي امتعاضه من الفكرة أو بالأحرى كان يبحث عن حلول تمنع الانفصال، الأمر الذي دفع القصبي لحسم الأمور قضائيا.والنجمان يعدان من أكثر النجوم تأثيرا في المجتمع السعودي، وارتبطا فنيا منذ بدايتهما في المجال في ثمانينيات القرن الماضي، وقدما سويا العديد من الأعمال الدرامية، منها "أيام لا تنسى"، و"عودة عصويد"، و"كلنا عيال قرية"، و"طاش ما طاش" بأجزائه الـ 18، وهو العمل السعودي الأشهر في الموسم الرمضاني.

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أخبار السعودية اليوم