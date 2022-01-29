https://arabic.sputniknews.com/20220129/إسرائيل-لأول-مرة-منذ-عام-أكثر-من-ألف-مريض-بكورونا-في-حالة-حرجة-1057439074.html

إسرائيل.. لأول مرة منذ عام أكثر من ألف مريض بكورونا في حالة حرجة

إسرائيل.. لأول مرة منذ عام أكثر من ألف مريض بكورونا في حالة حرجة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابات الحرجة بفيروس كورونا إلى أكثر من ألف، وذلك للمرة الأولى منذ نحو العام. 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T18:29+0000

2022-01-29T18:29+0000

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إسرائيل

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أوميكرون

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وقالت الوزارة، في بيان إن عدد الحالات الحرجة بلغ 1010.وللمقارنة، كان عدد الحالات الحرجة في المستشفيات الإسرائيلية في بداية شهر يناير/كانون الثاني الجاري 101 فقط، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وهذه هي المرة الأولى منذ بداية فبراير/شباط 2021 التي يتواجد فيها أكثر من ألف مصاب بكورونا في حالة حرجة بالمستشفيات الإسرائيلية.ومن بين الحالات الحرجة، هناك 231 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.وبحسب بيانات الصحة الإسرائيلية، تم تسجيل 53,020 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ووفاة 38 مريضا.وتشهد إسرائيل تفشيا كبيرا للوباء على خلفية انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى، ومنذ بداية الشهر الجاري تم تشخيص 1،364،415 مصابا بكورونا في إسرائيل.وفي إسرائيل حاليا 445 ألف حالة إيجابية (المرضى الحاليون)، يعيش 37،084 منهم في القدس، و22،751 في منطقة تل أبيب-يافا، و15،114 في بتاح تكفا، و 13،890 في بئر السبع، و13731 في حيفا، و 13098 في ريشون لتسيون، و11،813 في نتانيا، و10316 في أشدود.

https://arabic.sputniknews.com/20220127/إسرائيل-إصابات-كورونا-في-يناير-تتجاوز-حصيلة-2021-بأكمله-1057269939.html

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