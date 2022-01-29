إيران تعتبر استهداف مطار بغداد عملا مشبوها يمهد الطريق للمسلحين

طهران - سبوتنيك. وقال بيان لوزارة الخارجية إن "استهداف مطار بغداد خطوة لزعزعة استقرار العراق، ومثل هذه الأعمال المشبوهة خلقت حالة من انعدام الأمن في العراق، ومهدت الطريق للمسلحين، وأثرت على الخدمات الحكومية لمواطنيه". وشدد البيان على أن "إيران دعمت دائماً إرساء الأمن في العراق، والحفاظ عليه، وتنمية وتقدم هذا البلد، وتدعم جهود الحكومة العراقية في إرساء الاستقرار".وكان مصدر أمني قد أفاد لوكالة "سبوتنيك"، أمس الجمعة، عن استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة صواريخ، في وقت مبكر من الصباح، حيث أشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى أن قصف مطار بغداد الدولي هو عمل إرهابي جبان كشف عن إصرار المجرمين على ضرب أمن شعب العراق والتزاماته وإمكاناته وتعريض مصالحه للخطر.هذا وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، عن تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتا بسبب الوضع الأمني.
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن الاستهداف الأخير الذي تعرض له مطار بغداد، "عمل مشبوه" يمهد الطريق لمن وصفته بـ "المسلحين"، وذلك بعد ساعات من تعرض المنشأة لهجوم صاروخي أدى لتضرر إحدى الطائرات الرابضة دون خسائر بشرية.
طهران - سبوتنيك. وقال بيان لوزارة الخارجية إن "استهداف مطار بغداد خطوة لزعزعة استقرار العراق، ومثل هذه الأعمال المشبوهة خلقت حالة من انعدام الأمن في العراق، ومهدت الطريق للمسلحين، وأثرت على الخدمات الحكومية لمواطنيه".
وكان مصدر أمني قد أفاد لوكالة "سبوتنيك"، أمس الجمعة، عن استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة صواريخ، في وقت مبكر من الصباح، حيث أشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى أن قصف مطار بغداد الدولي هو عمل إرهابي جبان كشف عن إصرار المجرمين على ضرب أمن شعب العراق والتزاماته وإمكاناته وتعريض مصالحه للخطر.