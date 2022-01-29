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https://arabic.sputniknews.com/20220129/إيران-تعتبر-استهداف-مطار-بغداد-عملا-مشبوها-يمهد-الطريق-للمسلحين--1057406826.html
إيران تعتبر استهداف مطار بغداد عملا مشبوها يمهد الطريق للمسلحين
إيران تعتبر استهداف مطار بغداد عملا مشبوها يمهد الطريق للمسلحين
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن الاستهداف الأخير الذي تعرض له مطار بغداد، "عمل مشبوه" يمهد الطريق لمن وصفته بـ "المسلحين"، وذلك بعد ساعات من... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T07:54+0000
2022-01-29T07:54+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال بيان لوزارة الخارجية إن "استهداف مطار بغداد خطوة لزعزعة استقرار العراق، ومثل هذه الأعمال المشبوهة خلقت حالة من انعدام الأمن في العراق، ومهدت الطريق للمسلحين، وأثرت على الخدمات الحكومية لمواطنيه". وشدد البيان على أن "إيران دعمت دائماً إرساء الأمن في العراق، والحفاظ عليه، وتنمية وتقدم هذا البلد، وتدعم جهود الحكومة العراقية في إرساء الاستقرار".وكان مصدر أمني قد أفاد لوكالة "سبوتنيك"، أمس الجمعة، عن استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة صواريخ، في وقت مبكر من الصباح، حيث أشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى أن قصف مطار بغداد الدولي هو عمل إرهابي جبان كشف عن إصرار المجرمين على ضرب أمن شعب العراق والتزاماته وإمكاناته وتعريض مصالحه للخطر.هذا وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، عن تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتا بسبب الوضع الأمني.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الكاظمي-قصف-مطار-بغداد-الدولي-عمل-إرهابي-جبان-1057392379.html
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الكشف-عن-هوية-الطائرة-المتضررة-في-استهداف-مطار-بغداد-الدولي-1057353407.html
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الخطوط-الجوية-العراقية-رحلاتنا-لم-تتأثر-باستهداف-مطار-بغداد-1057348419.html
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العالم, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم

إيران تعتبر استهداف مطار بغداد عملا مشبوها يمهد الطريق للمسلحين

07:54 GMT 29.01.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairsطائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق
طائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairs
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اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن الاستهداف الأخير الذي تعرض له مطار بغداد، "عمل مشبوه" يمهد الطريق لمن وصفته بـ "المسلحين"، وذلك بعد ساعات من تعرض المنشأة لهجوم صاروخي أدى لتضرر إحدى الطائرات الرابضة دون خسائر بشرية.
طهران - سبوتنيك. وقال بيان لوزارة الخارجية إن "استهداف مطار بغداد خطوة لزعزعة استقرار العراق، ومثل هذه الأعمال المشبوهة خلقت حالة من انعدام الأمن في العراق، ومهدت الطريق للمسلحين، وأثرت على الخدمات الحكومية لمواطنيه".
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
الكاظمي: قصف مطار بغداد الدولي عمل إرهابي جبان
أمس, 16:16 GMT
وشدد البيان على أن "إيران دعمت دائماً إرساء الأمن في العراق، والحفاظ عليه، وتنمية وتقدم هذا البلد، وتدعم جهود الحكومة العراقية في إرساء الاستقرار".
قصف صاروخي على مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
الكشف عن هوية الطائرة المتضررة في استهداف مطار بغداد الدولي
أمس, 09:41 GMT
وكان مصدر أمني قد أفاد لوكالة "سبوتنيك"، أمس الجمعة، عن استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة صواريخ، في وقت مبكر من الصباح، حيث أشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى أن قصف مطار بغداد الدولي هو عمل إرهابي جبان كشف عن إصرار المجرمين على ضرب أمن شعب العراق والتزاماته وإمكاناته وتعريض مصالحه للخطر.
مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
الخطوط الجوية العراقية: رحلاتنا لم تتأثر باستهداف مطار بغداد
أمس, 09:22 GMT
هذا وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، عن تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتا بسبب الوضع الأمني.
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