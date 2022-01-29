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الآلاف يحتجون في العاصمة الكندية على التطعيم الإلزامي
الآلاف يحتجون في العاصمة الكندية على التطعيم الإلزامي
تجمع آلاف المتظاهرين في العاصمة الكندية، اليوم السبت، للاحتجاج على قيود مكافحة فيروس كورونا كالتطعيم الإلزامي والكمامات والإغلاقات. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T21:14+0000
2022-01-29T21:14+0000
فيروس كورونا
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وذكرت وكالة أسوشيتدبرس أن أصوات أبواق السيارات التي شارك سائقوها في الاحتجاج ترددت في وسط مدينة أوتاوا.وتوقفت قافلة من السيارات في محيط مبنى البرلمان، بينما توقفت بعض السيارات على أرض النصب التذكاري للحرب الوطنية قبل أن تطالبهم الشرطة بالتحرك.وكتب عمدة أوتاوا جيم واتسون على تويتر: "وقوف السيارات على هذه الأرض المقدسة التي تضم قبر الجندي المجهول كان علامة على عدم الاحترام التام".وشبه البعض قيود مكافحة فيروس كورونا بالفاشية ورسموا الرموز النازية على الأعلام الكندية.وتدفقت الشاحنات على أوتاوا اليوم للمشاركة في احتجاج على قرارات رئيس الوزراء جاستن ترودو بشأن لقاح كورونا.ويعارض المحتجون إلزام سائقي الشاحنات العابرين للحدود بإثبات تلقيهم اللقاح.وتلقى نحو 90 في المئة من سائقى الشاحنات العاملة عبر الحدود و77 في المئة من سكان كندا اللقاح الكامل.وأعلن ترودو إلزام الموظفين الاتحاديين بالتطعيم في أكتوبر/ تشرين الأول عشية الانتخابات ثم فرضت كل من كندا والولايات المتحدة في الشهر الماضي ضرورة حصول سائقي الشاحنات العابرين للحدود على ما يثبت تطعيمهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/تجمد-الطعام-في-كندا-فور-وضعه-خارج-المنزل-فيديو-1056837067.html
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فيروس كورونا, أخبار كندا

الآلاف يحتجون في العاصمة الكندية على التطعيم الإلزامي

21:14 GMT 29.01.2022
© REUTERS / BLAIR GABLEرئيس وزراء كندا جاستن ترودو
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / BLAIR GABLE
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تجمع آلاف المتظاهرين في العاصمة الكندية، اليوم السبت، للاحتجاج على قيود مكافحة فيروس كورونا كالتطعيم الإلزامي والكمامات والإغلاقات.
وذكرت وكالة أسوشيتدبرس أن أصوات أبواق السيارات التي شارك سائقوها في الاحتجاج ترددت في وسط مدينة أوتاوا.
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وتوقفت قافلة من السيارات في محيط مبنى البرلمان، بينما توقفت بعض السيارات على أرض النصب التذكاري للحرب الوطنية قبل أن تطالبهم الشرطة بالتحرك.
وكتب عمدة أوتاوا جيم واتسون على تويتر: "وقوف السيارات على هذه الأرض المقدسة التي تضم قبر الجندي المجهول كان علامة على عدم الاحترام التام".
وشبه البعض قيود مكافحة فيروس كورونا بالفاشية ورسموا الرموز النازية على الأعلام الكندية.
وتدفقت الشاحنات على أوتاوا اليوم للمشاركة في احتجاج على قرارات رئيس الوزراء جاستن ترودو بشأن لقاح كورونا.
ويعارض المحتجون إلزام سائقي الشاحنات العابرين للحدود بإثبات تلقيهم اللقاح.
وتلقى نحو 90 في المئة من سائقى الشاحنات العاملة عبر الحدود و77 في المئة من سكان كندا اللقاح الكامل.
وأعلن ترودو إلزام الموظفين الاتحاديين بالتطعيم في أكتوبر/ تشرين الأول عشية الانتخابات ثم فرضت كل من كندا والولايات المتحدة في الشهر الماضي ضرورة حصول سائقي الشاحنات العابرين للحدود على ما يثبت تطعيمهم.
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