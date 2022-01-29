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الأرصاد المصرية تحذر: الأسبوع القادم يشهد "بردا شديدا وصقيعا ورياحا"
الأرصاد المصرية تحذر: الأسبوع القادم يشهد "بردا شديدا وصقيعا ورياحا"
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من بعض الظواهر الجوية التي تسود البلاد خلال الأسبوع القادم. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T13:22+0000
2022-01-29T13:22+0000
درجات الحرارة اليوم
مصر
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وحسب ما نشرته الهيئة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد رصدت توقعاتها للطقس ولدرجات الحرارة المنتظرة خلال الأيام القادمة، من الأحد 30 يناير/ كانون الثاني، وحتى الجمعة 4 فبراير/ شباط المقبل.وأكدت أن طقس القاهرة الكبرى سيكون باردا نهارا شديد البرودة، مع تكون الصقيع ليلا، إضافة إلى وجود نشاط لرياح قد تكون مثيرة للأتربة.أما السواحل الشمالية فسوف يسود فيها طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، لافتة إلى إمكانية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع نشاط رياح، وأمطار بنسبة 40% ووجود رمال مثارة.وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر توقعت الهيئة أن يكون الطقس معتدلا في النهار شديد البرودة ليلا، مع وجود نشاط للرياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، بعكس الصعيد الذي سيكون الجو فيه باردا بالنهار شديد البرودة ليلا يصل حد الصقيع.
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درجات الحرارة اليوم, مصر

الأرصاد المصرية تحذر: الأسبوع القادم يشهد "بردا شديدا وصقيعا ورياحا"

13:22 GMT 29.01.2022
© REUTERS / Amit Daveشابان تحت امطار غزيرة في الهند، 27 يوليو/ تموز 2016
شابان تحت امطار غزيرة في الهند، 27 يوليو/ تموز 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Amit Dave
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من بعض الظواهر الجوية التي تسود البلاد خلال الأسبوع القادم.
وحسب ما نشرته الهيئة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد رصدت توقعاتها للطقس ولدرجات الحرارة المنتظرة خلال الأيام القادمة، من الأحد 30 يناير/ كانون الثاني، وحتى الجمعة 4 فبراير/ شباط المقبل.
وأكدت أن طقس القاهرة الكبرى سيكون باردا نهارا شديد البرودة، مع تكون الصقيع ليلا، إضافة إلى وجود نشاط لرياح قد تكون مثيرة للأتربة.

وفي الوجه البحري أوضحت أن الأجواء لن تختلف كثيرا، حيث سيسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط رياح.

أما السواحل الشمالية فسوف يسود فيها طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، لافتة إلى إمكانية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع نشاط رياح، وأمطار بنسبة 40% ووجود رمال مثارة.
وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر توقعت الهيئة أن يكون الطقس معتدلا في النهار شديد البرودة ليلا، مع وجود نشاط للرياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، بعكس الصعيد الذي سيكون الجو فيه باردا بالنهار شديد البرودة ليلا يصل حد الصقيع.
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