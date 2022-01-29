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الأرصاد المصرية: تحسن في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
الأرصاد المصرية: تحسن في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
توقع مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت، حدوث تحسن في أحوال الطقس في البلد خلال الأيام المقبلة. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T19:47+0000
2022-01-29T19:47+0000
هيئة الأرصاد
مصر
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وقال محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة في تصريحات تلفزيونية إن السحب ستشهد تراجعا وسط ارتفاع في درجات الحرارة، بحسب صحيفة "اليوم السابع".وأشار إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة 16 درجة مئوية، متوقعا أن تستمر حالة الطقس في التحسن خلال الأيام الخمسة المقبلة لتكون درجات الحرارة ما بين 16 إلى 19 درجة مئوية.وذكر مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح يظهر غدا الأحد على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.وتوقع المسؤول المصري سقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تكون خفيفة إلى متوسطة.
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هيئة الأرصاد, مصر

الأرصاد المصرية: تحسن في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

19:47 GMT 29.01.2022
© Sputnik . KHALED DESOUKIأمطار غزيرة في مصر
أمطار غزيرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . KHALED DESOUKI
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توقع مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت، حدوث تحسن في أحوال الطقس في البلد خلال الأيام المقبلة.
وقال محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة في تصريحات تلفزيونية إن السحب ستشهد تراجعا وسط ارتفاع في درجات الحرارة، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
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وأشار إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة 16 درجة مئوية، متوقعا أن تستمر حالة الطقس في التحسن خلال الأيام الخمسة المقبلة لتكون درجات الحرارة ما بين 16 إلى 19 درجة مئوية.
وذكر مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح يظهر غدا الأحد على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.
وتوقع المسؤول المصري سقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تكون خفيفة إلى متوسطة.
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