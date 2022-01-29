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الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار للاستجابة للنازحين الجدد في اليمن
الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار للاستجابة للنازحين الجدد في اليمن
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تخصيص تمويل عاجل للاستجابة للزيادة في أعداد النازحين في اليمن جراء استمرار الصراع في البلد منذ 7 أعوام. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T02:36+0000
2022-01-29T02:37+0000
اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وقال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، عبر "تويتر": "خصصت 20 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، للاستجابة العاجلة للنزوح الجديد في اليمن".وأضاف: "أدى تجدد الأعمال العدائية إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية وتشريد أكثر من 65000 شخص".وأكد المسؤول الأممي، أن التمويل الجديد "سيساعد 270 ألف شخص، بما في ذلك النازحون الجدد والمجتمعات المضيفة لهم".ويوم الخميس الماضي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن 4.2 مليون شخص نزحوا بالفعل في جميع أنحاء اليمن منذ اندلاع الصراع.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 60 % منهم سقطوا بطريقة غير مباشرة، فيما 40 % بطريقة مباشرة، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/اليمن-ألوية-العمالقة-تعلن-إعادة-تموضعها-في-محافظة-شبوة-1057376846.html
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اليمن

الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار للاستجابة للنازحين الجدد في اليمن

02:36 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 02:37 GMT 29.01.2022)
© REUTERS / Khaled Abdullahآثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022
آثار الغارات الجوية الليلية لقوات التحالف العربي على مدينة صنعاء، اليمن 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Khaled Abdullah
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تخصيص تمويل عاجل للاستجابة للزيادة في أعداد النازحين في اليمن جراء استمرار الصراع في البلد منذ 7 أعوام.
القاهرة - سبوتنيك. وقال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، عبر "تويتر": "خصصت 20 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، للاستجابة العاجلة للنزوح الجديد في اليمن".
وأضاف: "أدى تجدد الأعمال العدائية إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية وتشريد أكثر من 65000 شخص".
وأكد المسؤول الأممي، أن التمويل الجديد "سيساعد 270 ألف شخص، بما في ذلك النازحون الجدد والمجتمعات المضيفة لهم".
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
اليمن... ألوية العمالقة تعلن إعادة تموضعها في محافظة شبوة
أمس, 14:20 GMT
ويوم الخميس الماضي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن 4.2 مليون شخص نزحوا بالفعل في جميع أنحاء اليمن منذ اندلاع الصراع.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 60 % منهم سقطوا بطريقة غير مباشرة، فيما 40 % بطريقة مباشرة، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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