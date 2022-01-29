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https://arabic.sputniknews.com/20220129/الأهلي-المصري-يفقد-جهود-6-لاعبين-في-مونديال-الأندية-رسميا-1057432451.html
الأهلي المصري يفقد جهود 6 لاعبين في مونديال الأندية.. رسميا
الأهلي المصري يفقد جهود 6 لاعبين في مونديال الأندية.. رسميا
أكدت مصادر صحفية مصرية، اليوم السبت، افتقاد النادي الأهلي لجهود 6 لاعبين، رسميا، في مونديال العالم للأندية الذي سيقام في العاصمة الإماراتية في الفترة من 3-12... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T15:10+0000
2022-01-29T15:38+0000
الأهلي
محمد الشناوي
مصر
مجتمع
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وأفاد الموقع الإلكتروني يلا كورة، مساء اليوم السبت، بأنه تأكد غياب أكرم توفيق، بشكل نهائي، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، أمس، وغياب بيرسي تاو، اللاعب الجنوب أفريقي المحترف في صفوف النادي، بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بتمزق في العضلة الأمامية ويحتاج إلى راحة بين 3-4 أسابيع للعودة للملاعب.ويفقد النادي الأهلي جهود لاعبيه بدر بانون وأحمد نبيل "كوكا"، نتيجة مضاعفات فيروس كورونا، كما يخضع صلاح محسن لجراحة في مشط القدم ويغيب لشهرين كاملين، بالتوازي مع خضوع محمود متولي لبرنامج تأهيلي في العاصمة القطرية الدوحة.وفي السياق نفسه، يكتنف الغموض موقف 6 لاعبين آخرين، أهمهم محمد الشناوي حارس المرمي الذي تعرض للإصابة في مباراة المنتخب المصري أمام كوت ديفوار، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في دور الــ16 من النسخة الجارية لبطولة الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.وينطبق الحال على خمسة من لاعبي النادي الأهلي المصري، وهم أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد شريف، لاعبو المنتخب المصري، ومعهم نجم المنتخب التونسي، علي معلول.ومن المقرر أن تغادر بعثة النادي الأهلي إلى أبوظبي بعد غد الاثنين، تمهيدا للمشاركة في مونديال العالم للأندية، والذي يُقام في دولة الإمارات خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/كاف-يختار-الشناوي-حارس-المنتخب-المصري-الأفضل-في-دور-المجموعات-بأمم-أفريقيا-1056823975.html
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الأهلي, محمد الشناوي, مصر, مجتمع

الأهلي المصري يفقد جهود 6 لاعبين في مونديال الأندية.. رسميا

15:10 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 15:38 GMT 29.01.2022)
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARIالأهلي المصري
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
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أكدت مصادر صحفية مصرية، اليوم السبت، افتقاد النادي الأهلي لجهود 6 لاعبين، رسميا، في مونديال العالم للأندية الذي سيقام في العاصمة الإماراتية في الفترة من 3-12 فبراير/شباط المقبل.
وأفاد الموقع الإلكتروني يلا كورة، مساء اليوم السبت، بأنه تأكد غياب أكرم توفيق، بشكل نهائي، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، أمس، وغياب بيرسي تاو، اللاعب الجنوب أفريقي المحترف في صفوف النادي، بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بتمزق في العضلة الأمامية ويحتاج إلى راحة بين 3-4 أسابيع للعودة للملاعب.
محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
"كاف" يختار الشناوي حارس المنتخب المصري الأفضل في دور المجموعات بأمم أفريقيا
21 يناير, 22:58 GMT
ويفقد النادي الأهلي جهود لاعبيه بدر بانون وأحمد نبيل "كوكا"، نتيجة مضاعفات فيروس كورونا، كما يخضع صلاح محسن لجراحة في مشط القدم ويغيب لشهرين كاملين، بالتوازي مع خضوع محمود متولي لبرنامج تأهيلي في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي السياق نفسه، يكتنف الغموض موقف 6 لاعبين آخرين، أهمهم محمد الشناوي حارس المرمي الذي تعرض للإصابة في مباراة المنتخب المصري أمام كوت ديفوار، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في دور الــ16 من النسخة الجارية لبطولة الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
وينطبق الحال على خمسة من لاعبي النادي الأهلي المصري، وهم أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد شريف، لاعبو المنتخب المصري، ومعهم نجم المنتخب التونسي، علي معلول.
ومن المقرر أن تغادر بعثة النادي الأهلي إلى أبوظبي بعد غد الاثنين، تمهيدا للمشاركة في مونديال العالم للأندية، والذي يُقام في دولة الإمارات خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل.
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منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الكاميرون وغامبيا في كأس الأمم الأفريقية15:47 GMT
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