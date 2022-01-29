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https://arabic.sputniknews.com/20220129/الإمارات-تكشف-تفاصيل-لقاء-رئيس-الوزراء-الإثيوبي-مع-محمد-بن-زايد-1057420795.html
الإمارات تكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي مع محمد بن زايد
الإمارات تكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي مع محمد بن زايد
استقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T11:17+0000
2022-01-29T11:17+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- وام، إن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا آبي أحمد بحثا "مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف المجالات بما يصب في جهود التنمية الشاملة في البلدين ويخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".ورحب ابن زايد بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الدولة، معرباً عن اعتزازه بعلاقات الصداقة البنَّاءة التي عززتها دولة الإمارات وإثيوبيا على مدى السنوات الماضية من خلال العمل المخلص والصادق لمصلحة شعبيهما والأمن والاستقرار في المنطقة.كما تبادلا الجانبين وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بجهود السلام في القرن الإفريقي.وأعرب ابن زايد عن شكره وتقديره لموقف الحكومة الإثيوبية الذي "عبرت خلاله عن إدانة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع مدنية في دولة الإمارات وإعلانها التضامن مع الإمارات في مواجهتها".من جانبه أعرب آبي أحمد عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات ومبادراتها التاريخية الداعمة للسلام والاستقرار في بلاده متمنيا للدولة دوام التقدم والتطور والنماء، مشيدا بنهج دولة الإمارات في علاقاتها مع الدول والتي تقوم على دبلوماسية حكيمة ومتوازنة تسعى من خلالها إلى تأصيل الاستقرار والسلام في شتى دول العالم.وجدد موقف إثيوبيا المتضامن مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن الهجوم الإرهابي يشكل تهديدا خطيراً للأمن والسلم الإقليميين ويقوض جهود السلام في المنطقة وينتهك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية .وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في وقت سابق اليوم، عن زيارة قام بها إلى الإمارات العربية ‏المتحدة، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.‏ونشر الحساب الرسمي لمكتب آبي أحمد صورا من زيارته للإمارات، واستقبال الشيخ محمد بن زايد له. فيما علق، آبي أحمد، على زيارته للإمارات، قائلا: "أوجه تقديري العظيم لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ترحيبه الحار الذي لقيته مع وفدي".وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل يوم الأربعاء الماضي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتعهدا بمواصلة العمل ضد التدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة بين دول المنطقة.وبحث الزعيمان العلاقات الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في كافة المجالات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام). كما تطرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/آبي-أحمد-يزور-الإمارات-ويلتقي-محمد-بن-زايد-صور-1057417328.html
https://arabic.sputniknews.com/20210704/الإمارات-تستهدف-إثيوبيا-ببرنامج-للتعريف-بالنبي-محمد-1049465237.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي مع محمد بن زايد

11:17 GMT 29.01.2022
© REUTERS / POOLولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد
ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / POOL
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استقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- وام، إن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا آبي أحمد بحثا "مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف المجالات بما يصب في جهود التنمية الشاملة في البلدين ويخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".
رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
آبي أحمد يزور الإمارات ويلتقي محمد بن زايد... صور
09:39 GMT
ورحب ابن زايد بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الدولة، معرباً عن اعتزازه بعلاقات الصداقة البنَّاءة التي عززتها دولة الإمارات وإثيوبيا على مدى السنوات الماضية من خلال العمل المخلص والصادق لمصلحة شعبيهما والأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تبادلا الجانبين وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بجهود السلام في القرن الإفريقي.
وأعرب ابن زايد عن شكره وتقديره لموقف الحكومة الإثيوبية الذي "عبرت خلاله عن إدانة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع مدنية في دولة الإمارات وإعلانها التضامن مع الإمارات في مواجهتها".
من جانبه أعرب آبي أحمد عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات ومبادراتها التاريخية الداعمة للسلام والاستقرار في بلاده متمنيا للدولة دوام التقدم والتطور والنماء، مشيدا بنهج دولة الإمارات في علاقاتها مع الدول والتي تقوم على دبلوماسية حكيمة ومتوازنة تسعى من خلالها إلى تأصيل الاستقرار والسلام في شتى دول العالم.
وجدد موقف إثيوبيا المتضامن مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن الهجوم الإرهابي يشكل تهديدا خطيراً للأمن والسلم الإقليميين ويقوض جهود السلام في المنطقة وينتهك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية .
وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في وقت سابق اليوم، عن زيارة قام بها إلى الإمارات العربية ‏المتحدة، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.‏
امرأة تحمل طفلها على ظهرها في منطقة تيغراي، إثيوبيا 15مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2021
الإمارات تستهدف إثيوبيا ببرنامج للتعريف بالنبي محمد
4 يوليو 2021, 13:43 GMT
ونشر الحساب الرسمي لمكتب آبي أحمد صورا من زيارته للإمارات، واستقبال الشيخ محمد بن زايد له. فيما علق، آبي أحمد، على زيارته للإمارات، قائلا: "أوجه تقديري العظيم لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ترحيبه الحار الذي لقيته مع وفدي".
وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل يوم الأربعاء الماضي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتعهدا بمواصلة العمل ضد التدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة بين دول المنطقة.
وبحث الزعيمان العلاقات الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في كافة المجالات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام). كما تطرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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