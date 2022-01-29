الحكومة الصومالية تعيد فتح سوق بكارة بعد إغلاقه 3 أيام

القاهرة - سبوتنيك. ونقل راديو دالسان الصومالي، عن الحكومة الصومالية، أنه تم فتح سوق بكارة وأن القوات عززت من الأمن بداخله، بعد 3 أيام من إغلاقه نتيجة لابتزاز متشدد من قبل عناصر تابعة لتنظيم داعش بشأن المبالغ المالية الطائلة على التجار، لتركهم يفتحون المراكز التجارية ويمارسون عملياتهم التجارية بحرية.وأكد الناطق باسم الشرطة الصومالية، عبد الفتاح عدن، على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد داعش، على حد قول "دالسان".يذكر أن الإغلاق جاء من بعض التجار اعتراضا منهم على أفعال داعش وتعبيرا عن عدم قدرتهم على دفع الضرائب المفروضة.تجدر الإشارة إلى أن سوق "بكارة"، هو أكبر أسواق الصومال، في العاصمة مقديشو، وشهد منذ 3 أيام إغلاق محال تجارية كثيرة بسبب الرسوم الذي يفرضها تنظيم داعش، بالرغم من سيطرة الحكومة على السوق.هذا وتشكل حركة الشباب وتنظيم داعش تهديدا قويا للأمن في الصومال، إذ قاما بالعديد من الهجمات الدموية بالقنابل والأسلحة النارية على قوات الأمن والجيش الصومالي، كما تتعرض عناصر التنظيم للمدنين والتجار ويضيقون عليهم.
أعادت الحكومة الصومالية فتح سوق بكارة بالعاصمة مقديشو، بعد إغلاقه 3 أيام نتيجة لفرض تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى)، مبالغ مالية طائلة على التجار بالسوق.
القاهرة - سبوتنيك. ونقل راديو دالسان الصومالي، عن الحكومة الصومالية، أنه تم فتح سوق بكارة وأن القوات عززت من الأمن بداخله، بعد 3 أيام من إغلاقه نتيجة لابتزاز متشدد من قبل عناصر تابعة لتنظيم داعش بشأن المبالغ المالية الطائلة على التجار، لتركهم يفتحون المراكز التجارية ويمارسون عملياتهم التجارية بحرية.
وأكد الناطق باسم الشرطة الصومالية، عبد الفتاح عدن، على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد داعش، على حد قول "دالسان".
يذكر أن الإغلاق جاء من بعض التجار اعتراضا منهم على أفعال داعش وتعبيرا عن عدم قدرتهم على دفع الضرائب المفروضة.
تجدر الإشارة إلى أن سوق "بكارة"، هو أكبر أسواق الصومال، في العاصمة مقديشو، وشهد منذ 3 أيام إغلاق محال تجارية كثيرة بسبب الرسوم الذي يفرضها تنظيم داعش، بالرغم من سيطرة الحكومة على السوق.
هذا وتشكل حركة الشباب وتنظيم داعش تهديدا قويا للأمن في الصومال، إذ قاما بالعديد من الهجمات الدموية بالقنابل والأسلحة النارية على قوات الأمن والجيش الصومالي، كما تتعرض عناصر التنظيم للمدنين والتجار ويضيقون عليهم.