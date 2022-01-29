تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220129/الحكومة-الصومالية-تعيد-فتح-سوق-بكارة-بعد-إغلاقه-3-أيام--1057433329.html
الحكومة الصومالية تعيد فتح سوق بكارة بعد إغلاقه 3 أيام
الحكومة الصومالية تعيد فتح سوق بكارة بعد إغلاقه 3 أيام
أعادت الحكومة الصومالية فتح سوق بكارة بالعاصمة مقديشو، بعد إغلاقه 3 أيام نتيجة لفرض تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى)، مبالغ مالية طائلة على... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T15:40+0000
2022-01-29T15:40+0000
تنظيم داعش الإرهابي
الصومال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104525/95/1045259589_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_ac761cc78c46225757cf0fc70e063e30.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ونقل راديو دالسان الصومالي، عن الحكومة الصومالية، أنه تم فتح سوق بكارة وأن القوات عززت من الأمن بداخله، بعد 3 أيام من إغلاقه نتيجة لابتزاز متشدد من قبل عناصر تابعة لتنظيم داعش بشأن المبالغ المالية الطائلة على التجار، لتركهم يفتحون المراكز التجارية ويمارسون عملياتهم التجارية بحرية.وأكد الناطق باسم الشرطة الصومالية، عبد الفتاح عدن، على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد داعش، على حد قول "دالسان".يذكر أن الإغلاق جاء من بعض التجار اعتراضا منهم على أفعال داعش وتعبيرا عن عدم قدرتهم على دفع الضرائب المفروضة.تجدر الإشارة إلى أن سوق "بكارة"، هو أكبر أسواق الصومال، في العاصمة مقديشو، وشهد منذ 3 أيام إغلاق محال تجارية كثيرة بسبب الرسوم الذي يفرضها تنظيم داعش، بالرغم من سيطرة الحكومة على السوق.هذا وتشكل حركة الشباب وتنظيم داعش تهديدا قويا للأمن في الصومال، إذ قاما بالعديد من الهجمات الدموية بالقنابل والأسلحة النارية على قوات الأمن والجيش الصومالي، كما تتعرض عناصر التنظيم للمدنين والتجار ويضيقون عليهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/انتفاضة-تجار-الأسواق-في-الصومال-بوجه-التنظيمات-الإرهابية-بسبب-الرسوم-المرتفعة-وغياب-الدولة-1057407488.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104525/95/1045259589_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_39734a16eafc64dc9b2c25c795356c37.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تنظيم داعش الإرهابي, الصومال

الحكومة الصومالية تعيد فتح سوق بكارة بعد إغلاقه 3 أيام

15:40 GMT 29.01.2022
© REUTERS / FEISAL OMARشرطي صومالي يقف على أهبة الاستعداد بينما يفرض إجراء إبعاد اجتماعي كإجراء لوقف الانتشار المتزايد لمرض فيروس كورونا (COVID-19) في مركز السوق في منطقة هاماروين في مقديشو
شرطي صومالي يقف على أهبة الاستعداد بينما يفرض إجراء إبعاد اجتماعي كإجراء لوقف الانتشار المتزايد لمرض فيروس كورونا (COVID-19) في مركز السوق في منطقة هاماروين في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / FEISAL OMAR
تابعنا عبر
أعادت الحكومة الصومالية فتح سوق بكارة بالعاصمة مقديشو، بعد إغلاقه 3 أيام نتيجة لفرض تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى)، مبالغ مالية طائلة على التجار بالسوق.
القاهرة - سبوتنيك. ونقل راديو دالسان الصومالي، عن الحكومة الصومالية، أنه تم فتح سوق بكارة وأن القوات عززت من الأمن بداخله، بعد 3 أيام من إغلاقه نتيجة لابتزاز متشدد من قبل عناصر تابعة لتنظيم داعش بشأن المبالغ المالية الطائلة على التجار، لتركهم يفتحون المراكز التجارية ويمارسون عملياتهم التجارية بحرية.
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
انتفاضة تجار الأسواق في الصومال بوجه التنظيمات الإرهابية بسبب الرسوم المرتفعة وغياب الدولة
08:29 GMT
وأكد الناطق باسم الشرطة الصومالية، عبد الفتاح عدن، على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد داعش، على حد قول "دالسان".
يذكر أن الإغلاق جاء من بعض التجار اعتراضا منهم على أفعال داعش وتعبيرا عن عدم قدرتهم على دفع الضرائب المفروضة.
تجدر الإشارة إلى أن سوق "بكارة"، هو أكبر أسواق الصومال، في العاصمة مقديشو، وشهد منذ 3 أيام إغلاق محال تجارية كثيرة بسبب الرسوم الذي يفرضها تنظيم داعش، بالرغم من سيطرة الحكومة على السوق.
هذا وتشكل حركة الشباب وتنظيم داعش تهديدا قويا للأمن في الصومال، إذ قاما بالعديد من الهجمات الدموية بالقنابل والأسلحة النارية على قوات الأمن والجيش الصومالي، كما تتعرض عناصر التنظيم للمدنين والتجار ويضيقون عليهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الكاميرون وغامبيا في كأس الأمم الأفريقية15:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية