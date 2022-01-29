https://arabic.sputniknews.com/20220129/الدفاع-المجرية-لا-نريد-نشر-قوات-لحلف-الناتو-على-أرضنا-1057427005.html

الدفاع المجرية: لا نريد نشر قوات لحلف "الناتو" على أرضنا

الدفاع المجرية: لا نريد نشر قوات لحلف "الناتو" على أرضنا

قال وزير الدفاع المجري، تيبور بينكي، إن بلاده لديها عدد كاف من القوات المسلحة الوطنية، لذلك لا حاجة لنشر وحدات إضافية من حلف شمال الأطلسي "الناتو" على أراضي... 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T13:22+0000

2022-01-29T13:22+0000

2022-01-29T13:34+0000

العالم

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وذكرت شبكة "سكاى نيوز"، في وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أن أعضاء حلف "الناتو" يدرسون إنشاء 1000 وحدة قتالية جديدة في رومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا.وأشارت المصادر إلى أن تلك الوحدات الجديدة ستكون مقسمة بشكل مماثل لتلك الموجودة في دول البلطيق وبولندا.وعندما سُئل وزير الدفاع المجري، حول صحة الأنباء التي تشير إلى أن الولايات المتحدة كانت تتفاوض بشأن نشر وحدات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي، في عدة دول بما فيها المجر، أجاب بينكي أن كلا من أمريكا وحلف شمال الأطلسي يتفاوضان مع جميع البلدان الواقعة على الحدود الشرقية للحلف أو المتاخمة لها وأوكرانيا أو روسيا.ونوه وزير الدفاع المجري في لقاء مع محطة الإذاعة المجرية " InfoRádió " إلى أن بلاده تسعى حاليا بهذا الاتجاه، أي عدم الحنحن نتحرك أكثر على هذا المسار، لذلك الآن ، في الوضع اجة إلى قوات جديدة، وقال: "لا نعتبر ذلك مناسبا ولا نطالب بنشر قوات إضافية للناتو هنا".وفيما يتعلق بقبول أوكرانيا في حلف "الناتو"، أشار بينكي إلى أن المجر دعمت منذ فترة طويلة رغبة الدولة المجاورة في أن تصبح عضوًا في الحلف. "ولكن بعد ذلك، خرجت أوكرانيا ضد المجريين الذين يعيشون في ترانسكارباثيا وتصرفت بشكل غير مقبول لصالح التحالف. بعد ذلك، اتخذت الحكومة موقفًا مفاده أن أوكرانيا ليست جاهزة بعد للدخول (في الناتو)، فهي لا تلبي توقعات الناتو. رفضت روسيا مرارا الاتهامات التي يدعيها الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية" على الحدود، مؤكدة أنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، مشيرة إلى أن الادعاءات بوجود "عدوان روسي" يستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

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العالم