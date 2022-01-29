الدفاع المجرية: لا نريد نشر قوات لحلف "الناتو" على أرضنا

وذكرت شبكة "سكاى نيوز"، في وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أن أعضاء حلف "الناتو" يدرسون إنشاء 1000 وحدة قتالية جديدة في رومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا.وأشارت المصادر إلى أن تلك الوحدات الجديدة ستكون مقسمة بشكل مماثل لتلك الموجودة في دول البلطيق وبولندا.وعندما سُئل وزير الدفاع المجري، حول صحة الأنباء التي تشير إلى أن الولايات المتحدة كانت تتفاوض بشأن نشر وحدات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي، في عدة دول بما فيها المجر، أجاب بينكي أن كلا من أمريكا وحلف شمال الأطلسي يتفاوضان مع جميع البلدان الواقعة على الحدود الشرقية للحلف أو المتاخمة لها وأوكرانيا أو روسيا.ونوه وزير الدفاع المجري في لقاء مع محطة الإذاعة المجرية " InfoRádió " إلى أن بلاده تسعى حاليا بهذا الاتجاه، أي عدم الحنحن نتحرك أكثر على هذا المسار، لذلك الآن ، في الوضع اجة إلى قوات جديدة، وقال: "لا نعتبر ذلك مناسبا ولا نطالب بنشر قوات إضافية للناتو هنا".وفيما يتعلق بقبول أوكرانيا في حلف "الناتو"، أشار بينكي إلى أن المجر دعمت منذ فترة طويلة رغبة الدولة المجاورة في أن تصبح عضوًا في الحلف. "ولكن بعد ذلك، خرجت أوكرانيا ضد المجريين الذين يعيشون في ترانسكارباثيا وتصرفت بشكل غير مقبول لصالح التحالف. بعد ذلك، اتخذت الحكومة موقفًا مفاده أن أوكرانيا ليست جاهزة بعد للدخول (في الناتو)، فهي لا تلبي توقعات الناتو. رفضت روسيا مرارا الاتهامات التي يدعيها الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية" على الحدود، مؤكدة أنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، مشيرة إلى أن الادعاءات بوجود "عدوان روسي" يستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.
قال وزير الدفاع المجري، تيبور بينكي، إن بلاده لديها عدد كاف من القوات المسلحة الوطنية، لذلك لا حاجة لنشر وحدات إضافية من حلف شمال الأطلسي "الناتو" على أراضي المجر.
وذكرت شبكة "سكاى نيوز"، في وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أن أعضاء حلف "الناتو" يدرسون إنشاء 1000 وحدة قتالية جديدة في رومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الوحدات الجديدة ستكون مقسمة بشكل مماثل لتلك الموجودة في دول البلطيق وبولندا.
وعندما سُئل وزير الدفاع المجري، حول صحة الأنباء التي تشير إلى أن الولايات المتحدة كانت تتفاوض بشأن نشر وحدات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي، في عدة دول بما فيها المجر، أجاب بينكي أن كلا من أمريكا وحلف شمال الأطلسي يتفاوضان مع جميع البلدان الواقعة على الحدود الشرقية للحلف أو المتاخمة لها وأوكرانيا أو روسيا.
"في الوقت نفسه، فإن موقفنا هو أنه، وفقا للتوجيه الأساسي لبرنامج تطوير الدفاع والقوات المسلحة، أنشأت المجر بالفعل مثل هذه القوة الوطنية، وتشكل هذه الإمكانات الوطنية في الوضع الحالي حالة من عدم الحاجة للاعتماد على القوات المسلحة الأجنبية والوحدات (التابعة للناتو)".
وزير الدفاع المجري
تيبور بينكي
ونوه وزير الدفاع المجري في لقاء مع محطة الإذاعة المجرية " InfoRádió " إلى أن بلاده تسعى حاليا بهذا الاتجاه، أي عدم الحنحن نتحرك أكثر على هذا المسار، لذلك الآن ، في الوضع اجة إلى قوات جديدة، وقال: "لا نعتبر ذلك مناسبا ولا نطالب بنشر قوات إضافية للناتو هنا".
وفيما يتعلق بقبول أوكرانيا في حلف "الناتو"، أشار بينكي إلى أن المجر دعمت منذ فترة طويلة رغبة الدولة المجاورة في أن تصبح عضوًا في الحلف. "ولكن بعد ذلك، خرجت أوكرانيا ضد المجريين الذين يعيشون في ترانسكارباثيا وتصرفت بشكل غير مقبول لصالح التحالف. بعد ذلك، اتخذت الحكومة موقفًا مفاده أن أوكرانيا ليست جاهزة بعد للدخول (في الناتو)، فهي لا تلبي توقعات الناتو.
"بالطبع، آخر مرة تم إبلاغ وزير الدفاع الأوكراني شخصيا أنه يمكننا التحدث عن هذه المسألة مرة أخرى إذا تم منح المجريين الترانسكارباثيين نفس الحقوق التي نوفرها للأشخاص الناطقين بالأوكرانية الذين يعيشون في المجر".
وزير الدفاع المجري
تيبور بينكي
رفضت روسيا مرارا الاتهامات التي يدعيها الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية" على الحدود، مؤكدة أنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، مشيرة إلى أن الادعاءات بوجود "عدوان روسي" يستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.