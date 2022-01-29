الديوان الملكي الأردني ينشر صورة جديدة للملك عبد الله بمناسبة عيد ميلاده
© AP Photo / Manish Swarupالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
© AP Photo / Manish Swarup
نشر الديوان الملكي الأردني صورة جديدة للملك عبد الله بمناسبة عيد ميلاده الـ 60 والذي يصادف يوم غد الأحد 30 يناير الجاري.
وهنأ الديوان الملكي عبر حسابه على "تويتر" الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد ميلاده.
وقال في بيان "في عيد ميلاد جلالة الملك الستين، يهنئ الديوان الملكي الهاشمي جلالته ويتمنى له موفور الصحة والعافية وأن يحفظه الله للأردنيين قائدا وسندا".
في عيد ميلاد جلالة الملك الستين، يهنئ الديوان الملكي الهاشمي جلالته ويتمنى له موفور الصحة والعافية وأن يحفظه الله للأردنيين قائدا وسندا. وبهذه المناسبة، ننشر صورة جديدة لجلالته، مهنئين الأسرة الأردنية وضارعين إلى الله أن يحفظ قيادتنا الهاشمية#عيد_الملك60 #ستون_ومعك_ماضون pic.twitter.com/y7wyJDLSiv— RHC (@RHCJO) January 29, 2022
وتابع "بهذه المناسبة، ننشر صورة جديدة لجلالته، مهنئين الأسرة الأردنية وضارعين إلى الله أن يحفظ قيادتنا الهاشمية".
كما نشر الديوان شعارا جديدا يحمل صورة الملك احتفالا بهذه المناسبة.
يسعدنا أن نشارككم شعار مناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الستين#عيد_الملك60 #ستون_ومعك_ماضون— RHC (@RHCJO) January 28, 2022
رابط تحميل الصور بجودة عالية:https://t.co/BtxZUPXdrL pic.twitter.com/y6GnMvBQXn
يذكر أن الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي من مواليد 1962، هو ملك المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1999.
وتولى الحكم خلفا لأبيه الملك الحسين بن طلال بعد وفاته، وتم تنصيبه في يوم 9 يونيو/حزيران من نفس العام ويعرف هذا اليوم باسم عيد الجلوس الملكي.
كما تولى ولاية العهد في مدتين مختلفتين؛ الأولى من يوم ولادته إلى 1 أبريل/ نيسان 1965، والثانية من 24 يناير/ كانون الثاني 1999 إلى 7 شباط 1999.