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الديوان الملكي الأردني ينشر صورة جديدة للملك عبد الله بمناسبة عيد ميلاده
الديوان الملكي الأردني ينشر صورة جديدة للملك عبد الله بمناسبة عيد ميلاده
نشر الديوان الملكي الأردني صورة جديدة للملك عبد الله بمناسبة عيد ميلاده الـ 60 والذي يصادف يوم غد الأحد 30 يناير الجاري. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T13:47+0000
2022-01-29T13:47+0000
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وهنأ الديوان الملكي عبر حسابه على "تويتر" الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد ميلاده.وقال في بيان "في عيد ميلاد جلالة الملك الستين، يهنئ الديوان الملكي الهاشمي جلالته ويتمنى له موفور الصحة والعافية وأن يحفظه الله للأردنيين قائدا وسندا".وتابع "بهذه المناسبة، ننشر صورة جديدة لجلالته، مهنئين الأسرة الأردنية وضارعين إلى الله أن يحفظ قيادتنا الهاشمية".كما نشر الديوان شعارا جديدا يحمل صورة الملك احتفالا بهذه المناسبة.يذكر أن الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي من مواليد 1962، هو ملك المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1999.وتولى الحكم خلفا لأبيه الملك الحسين بن طلال بعد وفاته، وتم تنصيبه في يوم 9 يونيو/حزيران من نفس العام ويعرف هذا اليوم باسم عيد الجلوس الملكي.كما تولى ولاية العهد في مدتين مختلفتين؛ الأولى من يوم ولادته إلى 1 أبريل/ نيسان 1965، والثانية من 24 يناير/ كانون الثاني 1999 إلى 7 شباط 1999.
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العالم العربي, أخبار الأردن

الديوان الملكي الأردني ينشر صورة جديدة للملك عبد الله بمناسبة عيد ميلاده

13:47 GMT 29.01.2022
© AP Photo / Manish Swarupالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Manish Swarup
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نشر الديوان الملكي الأردني صورة جديدة للملك عبد الله بمناسبة عيد ميلاده الـ 60 والذي يصادف يوم غد الأحد 30 يناير الجاري.
وهنأ الديوان الملكي عبر حسابه على "تويتر" الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد ميلاده.
وقال في بيان "في عيد ميلاد جلالة الملك الستين، يهنئ الديوان الملكي الهاشمي جلالته ويتمنى له موفور الصحة والعافية وأن يحفظه الله للأردنيين قائدا وسندا".
وتابع "بهذه المناسبة، ننشر صورة جديدة لجلالته، مهنئين الأسرة الأردنية وضارعين إلى الله أن يحفظ قيادتنا الهاشمية".
كما نشر الديوان شعارا جديدا يحمل صورة الملك احتفالا بهذه المناسبة.
يذكر أن الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي من مواليد 1962، هو ملك المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1999.
وتولى الحكم خلفا لأبيه الملك الحسين بن طلال بعد وفاته، وتم تنصيبه في يوم 9 يونيو/حزيران من نفس العام ويعرف هذا اليوم باسم عيد الجلوس الملكي.
كما تولى ولاية العهد في مدتين مختلفتين؛ الأولى من يوم ولادته إلى 1 أبريل/ نيسان 1965، والثانية من 24 يناير/ كانون الثاني 1999 إلى 7 شباط 1999.
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