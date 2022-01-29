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https://arabic.sputniknews.com/20220129/الرئيس-الأوكراني-للغرب-كفى-حديثا-عن-غزو-روسي-لبلادنا-فهذا-يزعزع-استقرارنا-1057415842.html
الرئيس الأوكراني للغرب: كفى حديثا عن غزو روسي لبلادنا فهذا يزعزع استقرارنا
الرئيس الأوكراني للغرب: كفى حديثا عن غزو روسي لبلادنا فهذا يزعزع استقرارنا
ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T09:00+0000
2022-01-29T09:00+0000
2022-01-29T09:05+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسب تصريحات نقلتها بي بي سي، قال زيلينسكي: "الحديث عن غزو روسي وشيك لبلادنا يعرض اقتصاد أوكرانيا للخطر".وأكد أن "هناك إشارات، حتى من قادة دول محترمين، إنهم يقولون إن حربا سوف تندلع غدا"، وعقب على ذلك واصفا إياه بأنه "ذعر"، متسائلا: "كم سيكلف ذلك دولتنا؟".وفيما رفض الرئيس الأوكراني ترديد مثل هذا الكلام، جزم بأن "زعزعة استقرار الوضع داخل البلاد أكبر تهديد لأوكرانيا"، على حد تعبيره.ووفقا لتصريحات أدلى بها ريزنيكوف، للصحفيين داخل البرلمان الأوكراني، ونقلتها وكالة "سبوتنيك"، أكد أن "كييف لا ترى خطر غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا، بداية من اليوم".وقال: "نحن نقيّم الوضع على مسافة 200 كيلومتر من الحدود، إنهم ينسحبون باستمرار، ثم يسحبون القوات، ويجرون التدريبات".ولفت إلى أنه "وعلى الرغم من تطابق البيانات الأوكرانية والدول الشريكة، إلا أن هناك اختلاف في تفسيرها".يأتي ذلك فيما تصر الولايات المتحدة الأمركيية وحلفاؤها الغربيون على التأكيد بان غزوا روسيا وشيكا لأوكرانيا سوف تقوم به روسيا، فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات وتؤكد رغبتها في الحصول على ضمانات أمنية فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/وزير-الدفاع-الأوكراني-لم-نعد-نرى-خطر-غزو-روسي-لبلادنا-1057104497.html
https://arabic.sputniknews.com/20220122/غوتيريش-روسيا-لن-تغزو-أوكرانيا-فيديو-1056839076.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الرئيس الأوكراني للغرب: كفى حديثا عن غزو روسي لبلادنا فهذا يزعزع استقرارنا 09:00 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 09:05 GMT 29.01.2022)
ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.
وحسب تصريحات نقلتها
بي بي سي
، قال زيلينسكي: "الحديث عن غزو روسي وشيك لبلادنا يعرض اقتصاد أوكرانيا للخطر".
وأكد أن "هناك إشارات، حتى من قادة دول محترمين، إنهم يقولون إن حربا سوف تندلع غدا"، وعقب على ذلك واصفا إياه بأنه "ذعر"، متسائلا: "كم سيكلف ذلك دولتنا؟".
وفيما رفض
الرئيس الأوكراني
ترديد مثل هذا الكلام، جزم بأن "زعزعة استقرار الوضع داخل البلاد أكبر تهديد لأوكرانيا"، على حد تعبيره.
ومنذ أيام، وتحديدا الثلاثاء الماضي، أكد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن بلاده لم تعد ترى وجود خطر لغزو روسي محتمل لها.
ووفقا لتصريحات أدلى بها ريزنيكوف، للصحفيين داخل
البرلمان الأوكراني
، ونقلتها وكالة "سبوتنيك"، أكد أن "كييف لا ترى خطر غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا، بداية من اليوم".
وقال: "نحن نقيّم الوضع على مسافة 200 كيلومتر من الحدود، إنهم ينسحبون باستمرار، ثم يسحبون القوات، ويجرون التدريبات".
وأكد: "يمكنني القول على وجه اليقين، أنه حتى اليوم، لم تنشئ القوات المسلحة الروسية
مجموعة ضاربة
، يمكنها شن غزو عنيف لأوكرانيا".
ولفت إلى أنه "وعلى الرغم من تطابق البيانات الأوكرانية والدول الشريكة، إلا أن هناك اختلاف في تفسيرها".
يأتي ذلك فيما تصر الولايات المتحدة الأمركيية
وحلفاؤها الغربيون
على التأكيد بان غزوا روسيا وشيكا لأوكرانيا سوف تقوم به روسيا، فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات وتؤكد رغبتها في الحصول على ضمانات أمنية فقط.