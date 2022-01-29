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https://arabic.sputniknews.com/20220129/الرئيس-التركي-سنخفض-أسعار-الفائدة-والتضخم-سينخفض--1057430622.html
الرئيس التركي: سنخفض أسعار الفائدة والتضخم سينخفض
الرئيس التركي: سنخفض أسعار الفائدة والتضخم سينخفض
أكد الرئيس‬ التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت أن بلاده ستخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وأن التضخم سينخفض نتيجة لذلك. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T14:33+0000
2022-01-29T14:33+0000
أخبار تركيا اليوم
أسعار الفائدة
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جاءت تصريحات الرئيس التركي في كلمة أدلى بها أمام أنصاره في إقليم جيرسون المطل على البحر الأسود، بحسب "رويترز".وقال الرئيس التركي: "أنتم تعرفون معركتي مع أسعار الفائدة. نحن نخفض أسعار الفائدة وسنخفضها. أعرف أن التضخم سينخفض أيضا حينها وسوف ينخفض أكثر".وتوقع أردوغان أن يؤدي ذلك إلى استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم والأسعار أيضا.تأتي تصريحات أردوغان قبل أيام من إعلان بيانات التضخم لشهر يناير/ كانون الثاني مضيفا أن المشاكل الاقتصادية لتركيا ستنتهي.وشهدت تركيا ارتفاع التضخم في ديسمبر/ كانون الأول إلى أعلى مستوياته منذ تولي أردوغان السلطة قبل 19 عاما وذلك في ظل أزمة عملة أثارها تحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول في إطار نموذج اقتصادي وضعه أردوغان.وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس الجمعة أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما عند 47 في المئة في يناير/ كانون الثاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/تركيا-يجب-ألا-يتحول-التوتر-بين-أوكرانيا-وروسيا-لنزاع-مسلح-1057291843.html
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أخبار تركيا اليوم, أسعار الفائدة

الرئيس التركي: سنخفض أسعار الفائدة والتضخم سينخفض

14:33 GMT 29.01.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس‬ التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت أن بلاده ستخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وأن التضخم سينخفض نتيجة لذلك.
جاءت تصريحات الرئيس التركي في كلمة أدلى بها أمام أنصاره في إقليم جيرسون المطل على البحر الأسود، بحسب "رويترز".
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وقال الرئيس التركي: "أنتم تعرفون معركتي مع أسعار الفائدة. نحن نخفض أسعار الفائدة وسنخفضها. أعرف أن التضخم سينخفض أيضا حينها وسوف ينخفض أكثر".
وتوقع أردوغان أن يؤدي ذلك إلى استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم والأسعار أيضا.
تأتي تصريحات أردوغان قبل أيام من إعلان بيانات التضخم لشهر يناير/ كانون الثاني مضيفا أن المشاكل الاقتصادية لتركيا ستنتهي.
وشهدت تركيا ارتفاع التضخم في ديسمبر/ كانون الأول إلى أعلى مستوياته منذ تولي أردوغان السلطة قبل 19 عاما وذلك في ظل أزمة عملة أثارها تحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول في إطار نموذج اقتصادي وضعه أردوغان.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس الجمعة أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما عند 47 في المئة في يناير/ كانون الثاني.
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