الرئيس التركي: سنخفض أسعار الفائدة والتضخم سينخفض

جاءت تصريحات الرئيس التركي في كلمة أدلى بها أمام أنصاره في إقليم جيرسون المطل على البحر الأسود، بحسب "رويترز".وقال الرئيس التركي: "أنتم تعرفون معركتي مع أسعار الفائدة. نحن نخفض أسعار الفائدة وسنخفضها. أعرف أن التضخم سينخفض أيضا حينها وسوف ينخفض أكثر".وتوقع أردوغان أن يؤدي ذلك إلى استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم والأسعار أيضا.تأتي تصريحات أردوغان قبل أيام من إعلان بيانات التضخم لشهر يناير/ كانون الثاني مضيفا أن المشاكل الاقتصادية لتركيا ستنتهي.وشهدت تركيا ارتفاع التضخم في ديسمبر/ كانون الأول إلى أعلى مستوياته منذ تولي أردوغان السلطة قبل 19 عاما وذلك في ظل أزمة عملة أثارها تحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول في إطار نموذج اقتصادي وضعه أردوغان.وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس الجمعة أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما عند 47 في المئة في يناير/ كانون الثاني.
وقال الرئيس التركي: "أنتم تعرفون معركتي مع أسعار الفائدة. نحن نخفض أسعار الفائدة وسنخفضها. أعرف أن التضخم سينخفض أيضا حينها وسوف ينخفض أكثر".
وتوقع أردوغان أن يؤدي ذلك إلى استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم والأسعار أيضا.
تأتي تصريحات أردوغان قبل أيام من إعلان بيانات التضخم لشهر يناير/ كانون الثاني مضيفا أن المشاكل الاقتصادية لتركيا ستنتهي.
وشهدت تركيا ارتفاع التضخم في ديسمبر/ كانون الأول إلى أعلى مستوياته منذ تولي أردوغان السلطة قبل 19 عاما وذلك في ظل أزمة عملة أثارها تحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول في إطار نموذج اقتصادي وضعه أردوغان.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس الجمعة أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما عند 47 في المئة في يناير/ كانون الثاني.