تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220129/الرئيس-التركي-يهدد-بإجراءات-ضد-وسائل-الإعلام-التي-تنشر-محتوى-يضر-ببلاده-1057422586.html
الرئيس التركي يهدد بإجراءات ضد وسائل الإعلام التي تنشر محتوى يضر ببلاده
الرئيس التركي يهدد بإجراءات ضد وسائل الإعلام التي تنشر محتوى يضر ببلاده
هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسائل الإعلام التركية باتخاذ إجراءات ضدها إذا نشرت محتوى يضر بالقيم الأساسية للبلاد. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T12:02+0000
2022-01-29T12:02+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1048969529_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_c23dcd3c8bde50445e0a037b1260b8ab.jpg
وحسب "رويترز"، جاء ذلك في إشعار نُشر في الجريدة الرسمية، اليوم السبت.وقال أردوغان إن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لحماية "الثقافة الوطنية" في تركيا ومنع النشء "من التأثر سلبا نتيجة التعرض لمحتوى ضار على وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية".وأضاف الرئيس التركي أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد "الأنشطة العلنية أو الخفية عبر وسائل الإعلام والتي تهدف إلى تقويض قيمنا الوطنية والأخلاقية والإضرار بالبنية الأسرية والاجتماعية".ولم يحدد أردوغان ماهية هذا المحتوى، بينما أرجع المحللون أن ذلك ربما يكون مقدمة لمزيد من الرقابة على هذا القطاع.وكانت تركيا قد زادت خلال السنوات الماضية من رقابتها على وسائل الإعلام إذ صار نحو 90 بالمئة من وسائل الإعلام الرئيسية مملوكة للدولة أو مقربة من الحكومة.يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أمرت محكمة تركية بحبس الصحفية صدف كاباش على ذمة المحاكمة بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تواجه المتهمة بموجب قانون إهانة الرئيس الحكم بالسجن بين عام وأربعة أعوام.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/حبس-صحفية-تركية-مشهورة-على-ذمة-المحاكمة-بتهمة-إهانة-أردوغان-فيديو-لاعتقالها-1056851891.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1048969529_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_bbff09e558c6b34f4ca97153a509d19c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي يهدد بإجراءات ضد وسائل الإعلام التي تنشر محتوى يضر ببلاده

12:02 GMT 29.01.2022
© REUTERS / UMIT BEKTASالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 24 مارس2021
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 24 مارس2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / UMIT BEKTAS
تابعنا عبر
هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسائل الإعلام التركية باتخاذ إجراءات ضدها إذا نشرت محتوى يضر بالقيم الأساسية للبلاد.
وحسب "رويترز"، جاء ذلك في إشعار نُشر في الجريدة الرسمية، اليوم السبت.
وقال أردوغان إن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لحماية "الثقافة الوطنية" في تركيا ومنع النشء "من التأثر سلبا نتيجة التعرض لمحتوى ضار على وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية".

وأضاف الرئيس التركي أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد "الأنشطة العلنية أو الخفية عبر وسائل الإعلام والتي تهدف إلى تقويض قيمنا الوطنية والأخلاقية والإضرار بالبنية الأسرية والاجتماعية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
حبس صحفية تركية مشهورة على ذمة المحاكمة بتهمة إهانة أردوغان... فيديو لاعتقالها
22 يناير, 18:21 GMT
ولم يحدد أردوغان ماهية هذا المحتوى، بينما أرجع المحللون أن ذلك ربما يكون مقدمة لمزيد من الرقابة على هذا القطاع.

وكانت تركيا قد زادت خلال السنوات الماضية من رقابتها على وسائل الإعلام إذ صار نحو 90 بالمئة من وسائل الإعلام الرئيسية مملوكة للدولة أو مقربة من الحكومة.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أمرت محكمة تركية بحبس الصحفية صدف كاباش على ذمة المحاكمة بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تواجه المتهمة بموجب قانون إهانة الرئيس الحكم بالسجن بين عام وأربعة أعوام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية