الرئيس التركي يهدد بإجراءات ضد وسائل الإعلام التي تنشر محتوى يضر ببلاده

وحسب "رويترز"، جاء ذلك في إشعار نُشر في الجريدة الرسمية، اليوم السبت.وقال أردوغان إن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لحماية "الثقافة الوطنية" في تركيا ومنع النشء "من التأثر سلبا نتيجة التعرض لمحتوى ضار على وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية".وأضاف الرئيس التركي أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد "الأنشطة العلنية أو الخفية عبر وسائل الإعلام والتي تهدف إلى تقويض قيمنا الوطنية والأخلاقية والإضرار بالبنية الأسرية والاجتماعية".ولم يحدد أردوغان ماهية هذا المحتوى، بينما أرجع المحللون أن ذلك ربما يكون مقدمة لمزيد من الرقابة على هذا القطاع.وكانت تركيا قد زادت خلال السنوات الماضية من رقابتها على وسائل الإعلام إذ صار نحو 90 بالمئة من وسائل الإعلام الرئيسية مملوكة للدولة أو مقربة من الحكومة.يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أمرت محكمة تركية بحبس الصحفية صدف كاباش على ذمة المحاكمة بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تواجه المتهمة بموجب قانون إهانة الرئيس الحكم بالسجن بين عام وأربعة أعوام.