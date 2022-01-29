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https://arabic.sputniknews.com/20220129/السعودية-تدين-الهجوم-على-مطار-بغداد-مؤكدة-أنه-يهدد-استقرار-المنطقة-1057434142.html
السعودية تدين الهجوم على مطار بغداد مؤكدة أنه يهدد استقرار المنطقة
السعودية تدين الهجوم على مطار بغداد مؤكدة أنه يهدد استقرار المنطقة
أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذي استهدف فجر أمس الجمعة، مطار بغداد الدولي، وأسفر عن بعض الخسائر المادية في المطار. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T15:58+0000
2022-01-29T15:58+0000
العالم العربي
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أعربت الخارجية السعودية، في بيان مقتضب نشر على صفحتها الرسمية في "تويتر" عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي "الإرهابي الجبان" الذي استهدف مطار بغداد الدولي في العراق.وأكدت الخارجية السعودي رفضها القاطع لهذا الاعتداء "الغادر"، معتبرة أنه يهدد استقرار جمهورية العراق والمنطقة، بالإضافة إلى سلامة الملاحة والجوية فيها.وبينت الخارجية السعودية أن هذا العمل يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق في محاربة الإرهاب.وجددت الخارجية السعودية التأكيد على موقف الرياض بالوقوف الكامل مع العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، مؤكدة رفض المملكة لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.وأفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، أمس الجمعة، باستهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة صواريخ، في وقت مبكر من صباح اليوم.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سقط ما لا يقل عن 6 صواريخ في مطار بغداد المدني صباح اليوم في تمام الساعة 4:30 صباحًا".وأضاف المصدر قائلا، إن "الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج أو مناطق قريبة من الجانب المدني، وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ".
https://arabic.sputniknews.com/20220128/استهداف-مطار-بغداد-بعدة-صواريخ-سقطت-في-منطقة-المدرج-1057300656.html
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العالم العربي

السعودية تدين الهجوم على مطار بغداد مؤكدة أنه يهدد استقرار المنطقة

15:58 GMT 29.01.2022
© Sputnik . Michail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورالعلم السعودي
العلم السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . Michail Voskresenskiy
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أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذي استهدف فجر أمس الجمعة، مطار بغداد الدولي، وأسفر عن بعض الخسائر المادية في المطار.
أعربت الخارجية السعودية، في بيان مقتضب نشر على صفحتها الرسمية في "تويتر" عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي "الإرهابي الجبان" الذي استهدف مطار بغداد الدولي في العراق.
وأكدت الخارجية السعودي رفضها القاطع لهذا الاعتداء "الغادر"، معتبرة أنه يهدد استقرار جمهورية العراق والمنطقة، بالإضافة إلى سلامة الملاحة والجوية فيها.
وبينت الخارجية السعودية أن هذا العمل يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق في محاربة الإرهاب.

وشددت الخارجية السعودية على موقف بلادها الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله "مهما كانت دوافعه ومبرراته".

وجددت الخارجية السعودية التأكيد على موقف الرياض بالوقوف الكامل مع العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، مؤكدة رفض المملكة لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
استهداف مطار بغداد بعدة صواريخ سقطت في منطقة المدرج... صور
أمس, 07:17 GMT
وأفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، أمس الجمعة، باستهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة صواريخ، في وقت مبكر من صباح اليوم.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سقط ما لا يقل عن 6 صواريخ في مطار بغداد المدني صباح اليوم في تمام الساعة 4:30 صباحًا".
وأضاف المصدر قائلا، إن "الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج أو مناطق قريبة من الجانب المدني، وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ".
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