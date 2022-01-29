السعودية تدين الهجوم على مطار بغداد مؤكدة أنه يهدد استقرار المنطقة

أعربت الخارجية السعودية، في بيان مقتضب نشر على صفحتها الرسمية في "تويتر" عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي "الإرهابي الجبان" الذي استهدف مطار بغداد الدولي في العراق.وأكدت الخارجية السعودي رفضها القاطع لهذا الاعتداء "الغادر"، معتبرة أنه يهدد استقرار جمهورية العراق والمنطقة، بالإضافة إلى سلامة الملاحة والجوية فيها.وبينت الخارجية السعودية أن هذا العمل يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق في محاربة الإرهاب.وجددت الخارجية السعودية التأكيد على موقف الرياض بالوقوف الكامل مع العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، مؤكدة رفض المملكة لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.وأفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، أمس الجمعة، باستهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن ستة صواريخ، في وقت مبكر من صباح اليوم.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سقط ما لا يقل عن 6 صواريخ في مطار بغداد المدني صباح اليوم في تمام الساعة 4:30 صباحًا".وأضاف المصدر قائلا، إن "الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج أو مناطق قريبة من الجانب المدني، وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ".