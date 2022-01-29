https://arabic.sputniknews.com/20220129/السفير-الإيراني-لدى-العراق-يكشف-موعد-الجولة-الخامسة-من-المباحثات-الإيرانية-السعودية-1057407638.html

السفير الإيراني لدى العراق يكشف موعد الجولة الخامسة من المباحثات الإيرانية السعودية

السفير الإيراني لدى العراق يكشف موعد الجولة الخامسة من المباحثات الإيرانية السعودية

كشف السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، موعد الجولة الخامسة من المباحثات الإيرانية السعودية، والتي ستجرى في العاصمة العراقية بغداد. 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T08:53+0000

2022-01-29T08:53+0000

2022-01-29T08:53+0000

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وقال مسجدي، في حوار مع "موقع يونيوز"، إن "المباحثات سيتم إجراؤها قريبا، مؤكدا أنه تم إحراز تقدم جيد في الجولات الأربع السابقة من المباحثات".وشدد على أن "لدى طهران والرياض إرادة سياسية لحل المشاكل المشتركة القائمة بينهما"، موضحا أن "هناك الكثير من النقاش في الجولات الأربع الماضية".وختم مسحدي بالتأكيد على أن "أجندة المباحثات تتركز على أن تكون الدولتان قادرتين بشكل أساسي على إزالة الجمود المستمر منذ عدة سنوات في علاقاتهما الثنائية وإعادتها إلى طبيعتها تدريجيا"، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه العملية قد تستغرق بعض الوقت.وكشفت وزارة الخارجية الإيرانية، مؤخرا، أن جدول أعمالها يشمل جولة مقبلة من المفاوضات مع السعودية.وفي الأسبوع الماضي، دعت إيران، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع تلفزيون "الجزيرة"، إن السعودية ترغب بالحوار بشأن الملفات الإقليمية مع بلاده، في حوار يركز على العلاقات الثنائية.وأضاف أن الحوار مع السعودية "إيجابي وبناء"، وأن بلاده مستعدة لإعادة العلاقات في أي وقت، مؤكدا أن طهران تؤمن بأهمية الحوار الإقليمي الواسع، الذي يشمل السعودية ومصر وتركيا لحل مشاكل المنطقة.

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أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم