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السفير التركي لدى ليبيا يزور بنغازي
السفير التركي لدى ليبيا يزور بنغازي
زار سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا كنعان يلماز، ووفد مُرافق له مُكون من عدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال الأتراك بلدية بنغازي الليبية، اليوم السبت. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T16:16+0000
2022-01-29T16:16+0000
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أخبار تركيا اليوم
بنغازي
ليبيا
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وبحسب موقع "عين ليبيا"، أفاد المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي، أنه وخلال الزيارة تم مُناقشة عدة قضايا كإعادة افتتاح القنصلية التركية واستئناف خط الطيران المُباشرة بين بنغازي وإسطنبول وعودة الشركات التركية للعمل في مدينة بنغازي.وأضاف أنه تم الاتفاق على توقيع مُذكرة تفاهم بين بلدية بنغازي وإحدى البلديات في تركيا، والعمل على زيارة الخُبراء والمُختصين في ترميم المباني التاريخية من الجانب التركي والاستفادة من الخبرات التركية في مجالات البُنية التحتية والإعمار وإعادة تدوير المُخلفات الصلبة والسائلة.وأشارالسفير التركي إلى رغبة تركيا في تعزيز مستوى العلاقات بين البلدين في الجوانب الاقتصادية والتجارية والخدمة، فيما أكد رئيس المجلس التسيري للبلدية أهمية فتح القُنصلية التركية وعودة الطيران المُباشر ما بين بنغازي وإسطنبول وعودة الشركات التركية للعمل فيها.وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، قد كشف في وقت سابق تفاصيل لقاءات اللجنة العسكرية الليبية "5+5" في تركيا، مؤكدا أن الأخيرة أكدت اهتمامها وحرصها على استقرار ليبيا.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, بنغازي, ليبيا

السفير التركي لدى ليبيا يزور بنغازي

16:16 GMT 29.01.2022
© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORIمدينة بنغازي، ليبيا، 8 سبتمبر 2021
مدينة بنغازي، ليبيا، 8 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
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زار سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا كنعان يلماز، ووفد مُرافق له مُكون من عدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال الأتراك بلدية بنغازي الليبية، اليوم السبت.
وبحسب موقع "عين ليبيا"، أفاد المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي، أنه وخلال الزيارة تم مُناقشة عدة قضايا كإعادة افتتاح القنصلية التركية واستئناف خط الطيران المُباشرة بين بنغازي وإسطنبول وعودة الشركات التركية للعمل في مدينة بنغازي.
وأضاف أنه تم الاتفاق على توقيع مُذكرة تفاهم بين بلدية بنغازي وإحدى البلديات في تركيا، والعمل على زيارة الخُبراء والمُختصين في ترميم المباني التاريخية من الجانب التركي والاستفادة من الخبرات التركية في مجالات البُنية التحتية والإعمار وإعادة تدوير المُخلفات الصلبة والسائلة.
وأشارالسفير التركي إلى رغبة تركيا في تعزيز مستوى العلاقات بين البلدين في الجوانب الاقتصادية والتجارية والخدمة، فيما أكد رئيس المجلس التسيري للبلدية أهمية فتح القُنصلية التركية وعودة الطيران المُباشر ما بين بنغازي وإسطنبول وعودة الشركات التركية للعمل فيها.
وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، قد كشف في وقت سابق تفاصيل لقاءات اللجنة العسكرية الليبية "5+5" في تركيا، مؤكدا أن الأخيرة أكدت اهتمامها وحرصها على استقرار ليبيا.
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