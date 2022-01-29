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الصحة الفلسطينية: المنحنى الوبائي في صعود حاد
الصحة الفلسطينية: المنحنى الوبائي في صعود حاد
حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من خطورة الوضع الوبائي، لافتة إلى أن المنحنى الوبائي في صعود حاد. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T18:58+0000
2022-01-29T18:59+0000
أخبار فلسطين اليوم
فيروس كورونا
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جاءت تصريحات الكيلة خلال اجتماع موسع اليوم السبت، في رام الله، بشان الحالة الوبائية، وتطورات ملف التطعيم ضد فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وقالت الوزيرة إنه يجب أخذ اللقاح والجرعات الموصى بها، والالتزام بالإجراءات الوقائية، معتبرة أن هذه هي الطريقة السليمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا ومواجهة الموجة الحالية من الجائحة.وأكدت الكيلة أن هناك توصيات وتوجيهات من الرئيس محمود عباس، بتوفير كل ما يلزم المواطنين من رعاية وعلاج.وأوضحت الكيلة أن وزارة الصحة تنتهج تحديث العديد من استراتيجيات العلاج من حيث الخدمات ومراكز ومستلزمات العلاج في مختلف محافظات الوطن.ودعت كافة المستشفيات الخاصة والأهلية لاستقبال جميع المرضى ومعاينة حالتهم الصحية قبل الحديث عن أي تكلفة علاجية أو تحويلة طبية.
https://arabic.sputniknews.com/20210618/فلسطين-تعيد-جرعات-لقاح-كورونا-غير-مطابقة-للمواصفات-إلى-إسرائيل-1049291225.html
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أخبار فلسطين اليوم, فيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: المنحنى الوبائي في صعود حاد

18:58 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 18:59 GMT 29.01.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatتوقف عمل مركز فحوصات كورونا في قطاع غزة ينذر بكارثة صحية
توقف عمل مركز فحوصات كورونا في قطاع غزة ينذر بكارثة صحية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من خطورة الوضع الوبائي، لافتة إلى أن المنحنى الوبائي في صعود حاد.
جاءت تصريحات الكيلة خلال اجتماع موسع اليوم السبت، في رام الله، بشان الحالة الوبائية، وتطورات ملف التطعيم ضد فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
لقاح فايزر ضد فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2021
فلسطين تعيد جرعات لقاح كورونا غير مطابقة للمواصفات إلى إسرائيل
18 يونيو 2021, 17:41 GMT
وقالت الوزيرة إنه يجب أخذ اللقاح والجرعات الموصى بها، والالتزام بالإجراءات الوقائية، معتبرة أن هذه هي الطريقة السليمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا ومواجهة الموجة الحالية من الجائحة.
وأكدت الكيلة أن هناك توصيات وتوجيهات من الرئيس محمود عباس، بتوفير كل ما يلزم المواطنين من رعاية وعلاج.
وأوضحت الكيلة أن وزارة الصحة تنتهج تحديث العديد من استراتيجيات العلاج من حيث الخدمات ومراكز ومستلزمات العلاج في مختلف محافظات الوطن.
ودعت كافة المستشفيات الخاصة والأهلية لاستقبال جميع المرضى ومعاينة حالتهم الصحية قبل الحديث عن أي تكلفة علاجية أو تحويلة طبية.
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