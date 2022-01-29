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https://arabic.sputniknews.com/20220129/الصين-تتهم-أمريكا-بالتخطيط-لدفع-أموال-للرياضيين-لتخريب-الأولمبياد-1057430912.html
الصين تتهم أمريكا بالتخطيط لدفع أموال للرياضيين "لتخريب" الأولمبياد
الصين تتهم أمريكا بالتخطيط لدفع أموال للرياضيين "لتخريب" الأولمبياد
اتهمت وزارة الخارجية الصينية وصحيفة رسمية في البلاد الولايات المتحدة بالتخطيط للتدخل في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين و"تخريبها" من خلال دفع أموال... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T14:44+0000
2022-01-29T14:44+0000
العالم
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جاءت هذه المزاعم قبل أسبوع من بدء الدورة ووسط توتر بين القوتين العظميين شمل مقاطعة دبلوماسية للحدث من جانب الولايات المتحدة ثم دول أخرى، "رويترز".وردا على سؤال حول المزاعم الصينية، كررت السفارة الأمريكية في بكين اليوم السبت إعلان موقفها السابق بأن واشنطن لا تنسق حملة عالمية تتعلق بالمشاركة في الأولمبياد.ونقلت صحيفة تشاينا ديلي، التي تصدر باللغة الإنجليزية وتديرها إدارة الدعاية بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم، مساء الجمعة عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إن الولايات المتحدة لديها خطة "لتحريض الرياضيين من مختلف البلدان للتعبير عن استيائهم تجاه الصين واللعب بشكل سلبي أثناء الدورة، بل وحتى رفض المشاركة".وأضافت الصحفية أن واشنطن ستقدم في المقابل مبلغا كبيرا من التعويضات و"تحشد الموارد العالمية" للمساعدة في حماية سمعة الرياضيين الذين يختارون المنافسة بشكل سلبي.وردا على سؤال عما إذا كانت وزارة الخارجية الصينية تعتقد أن هذه المزاعم صحيحة، قال متحدث باسم الوزارة لرويترز اليوم السبت إن التقرير "كشف النية الحقيقية لبعض الأمريكيين لتسييس الرياضة وتخريب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين والتدخل فيها".وأضاف المتحدث أنه يندد بشدة بمحاولات بعض الأمريكيين "شراء" الرياضيين و"إثارة المشكلات" أثناء هذه الدورة، مشيرا إلى أن هذه المحاولات "محكوم عليها بالفشل".
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العالم

الصين تتهم أمريكا بالتخطيط لدفع أموال للرياضيين "لتخريب" الأولمبياد

14:44 GMT 29.01.2022
© REUTERS / Tingshu Wangمراسم احتفالية لاستقبال شعلة الأولمبياد للألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، 20 أكتوبر 2021
مراسم احتفالية لاستقبال شعلة الأولمبياد للألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، 20 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Tingshu Wang
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اتهمت وزارة الخارجية الصينية وصحيفة رسمية في البلاد الولايات المتحدة بالتخطيط للتدخل في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين و"تخريبها" من خلال دفع أموال للرياضيين من بعض الدول للعب بشكل سلبي أثناء المنافسات وانتقاد الصين.
جاءت هذه المزاعم قبل أسبوع من بدء الدورة ووسط توتر بين القوتين العظميين شمل مقاطعة دبلوماسية للحدث من جانب الولايات المتحدة ثم دول أخرى، "رويترز".
وردا على سؤال حول المزاعم الصينية، كررت السفارة الأمريكية في بكين اليوم السبت إعلان موقفها السابق بأن واشنطن لا تنسق حملة عالمية تتعلق بالمشاركة في الأولمبياد.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
زاخاروفا: روسيا تتوقع استفزازات عسكرية وإعلامية من قبل واشنطن وكييف عشية أولمبياد بكين
23 يناير, 15:24 GMT
ونقلت صحيفة تشاينا ديلي، التي تصدر باللغة الإنجليزية وتديرها إدارة الدعاية بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم، مساء الجمعة عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إن الولايات المتحدة لديها خطة "لتحريض الرياضيين من مختلف البلدان للتعبير عن استيائهم تجاه الصين واللعب بشكل سلبي أثناء الدورة، بل وحتى رفض المشاركة".
وأضافت الصحفية أن واشنطن ستقدم في المقابل مبلغا كبيرا من التعويضات و"تحشد الموارد العالمية" للمساعدة في حماية سمعة الرياضيين الذين يختارون المنافسة بشكل سلبي.
وردا على سؤال عما إذا كانت وزارة الخارجية الصينية تعتقد أن هذه المزاعم صحيحة، قال متحدث باسم الوزارة لرويترز اليوم السبت إن التقرير "كشف النية الحقيقية لبعض الأمريكيين لتسييس الرياضة وتخريب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين والتدخل فيها".
وأضاف المتحدث أنه يندد بشدة بمحاولات بعض الأمريكيين "شراء" الرياضيين و"إثارة المشكلات" أثناء هذه الدورة، مشيرا إلى أن هذه المحاولات "محكوم عليها بالفشل".
أولمبياد بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
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منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الكاميرون وغامبيا في كأس الأمم الأفريقية15:47 GMT
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