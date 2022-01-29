https://arabic.sputniknews.com/20220129/الصين-تتهم-أمريكا-بالتخطيط-لدفع-أموال-للرياضيين-لتخريب-الأولمبياد-1057430912.html

الصين تتهم أمريكا بالتخطيط لدفع أموال للرياضيين "لتخريب" الأولمبياد

الصين تتهم أمريكا بالتخطيط لدفع أموال للرياضيين "لتخريب" الأولمبياد

اتهمت وزارة الخارجية الصينية وصحيفة رسمية في البلاد الولايات المتحدة بالتخطيط للتدخل في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين و"تخريبها" من خلال دفع أموال... 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T14:44+0000

2022-01-29T14:44+0000

2022-01-29T14:44+0000

العالم

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جاءت هذه المزاعم قبل أسبوع من بدء الدورة ووسط توتر بين القوتين العظميين شمل مقاطعة دبلوماسية للحدث من جانب الولايات المتحدة ثم دول أخرى، "رويترز".وردا على سؤال حول المزاعم الصينية، كررت السفارة الأمريكية في بكين اليوم السبت إعلان موقفها السابق بأن واشنطن لا تنسق حملة عالمية تتعلق بالمشاركة في الأولمبياد.ونقلت صحيفة تشاينا ديلي، التي تصدر باللغة الإنجليزية وتديرها إدارة الدعاية بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم، مساء الجمعة عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إن الولايات المتحدة لديها خطة "لتحريض الرياضيين من مختلف البلدان للتعبير عن استيائهم تجاه الصين واللعب بشكل سلبي أثناء الدورة، بل وحتى رفض المشاركة".وأضافت الصحفية أن واشنطن ستقدم في المقابل مبلغا كبيرا من التعويضات و"تحشد الموارد العالمية" للمساعدة في حماية سمعة الرياضيين الذين يختارون المنافسة بشكل سلبي.وردا على سؤال عما إذا كانت وزارة الخارجية الصينية تعتقد أن هذه المزاعم صحيحة، قال متحدث باسم الوزارة لرويترز اليوم السبت إن التقرير "كشف النية الحقيقية لبعض الأمريكيين لتسييس الرياضة وتخريب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين والتدخل فيها".وأضاف المتحدث أنه يندد بشدة بمحاولات بعض الأمريكيين "شراء" الرياضيين و"إثارة المشكلات" أثناء هذه الدورة، مشيرا إلى أن هذه المحاولات "محكوم عليها بالفشل".

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https://arabic.sputniknews.com/20220129/الصين-تعلن-عن-قفزة-في-إصابات-كورونا-بين-البعثات-الرياضية-في-أولمبياد-بكين-1057418756.html

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العالم