https://arabic.sputniknews.com/20220129/القبض-على-رجل-هدد-حياة-بايدن-توجه-إلى-واشنطن-لـقطع-رأس-الحية-1057429190.html

القبض على رجل هدد حياة بايدن... توجه إلى واشنطن لـ"قطع رأس الحية"‏

القبض على رجل هدد حياة بايدن... توجه إلى واشنطن لـ"قطع رأس الحية"‏

وجه جهاز المخابرات الأمريكية، اتهامات لرجل من ولاية كنساس الأمريكية، يزعم أنه تلقى تعليمات من ‏الله بالسفر إلى العاصمة واشنطن للإضرار بحياة الرئيس الأمريكي، جو... 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T14:01+0000

2022-01-29T14:01+0000

2022-01-29T14:01+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

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وتم اتهام سكوت ريان ميريمان، الذي يعمل مقاول بناء، بتوجيه تهديدات ضد الرئيس الأمريكي، وفقا لوثائق المحكمة التي حصل عليها موقع "ديلي بيست".وعثر وكلاء الاستخبارات الأمريكية على ميريمان في ساحة انتظار في هاجرستاون بماريلاند، في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، بينما كان في طريقه من إندبندنس، كانساس إلى العاصمة واشنطن، بناء على شكوى جنائية.وأثناء حديثه مع العملاء في ساحة انتظار السيارات، أظهرت وثائق المحكمة أن ميريمان قال إنه تلقى تعليمات من الله بالسفر إلى عاصمة الأمة "لقطع رأس الأفعى في قلب الأمة"، بحسب تعبيره.وفي وقت لاحق، أبلغ سكوت ريان ميريمان وكلاء المخابرات أن لديه رسالة لإيصالها إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأنه سينصحه بأن الناس سئموا الانقسام في البلاد، ويجب أن يعودوا إلى الله.وأفاد عملاء الخدمة السرية في الشكوى إنهم عثروا على مجلة فيها ثلاث علب من الذخيرة، بالإضافة إلى منظار رصد في حقيبة ظهر ميريمان.وهدد ميريمان أحد وكلاء الاستخبارات الأمريكية قائلا له: "أنا قادم من أجلك أيها اللعين".وفي الفترة من 25 و27 يناير الجاري، نشر سكوت ريان ميريمان، سلسلة من رسائل التهديد عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أشار فيها إلى أن بايدن هو "المسيح الدجال"، بينما شبّه عميل الخدمة السرية بالشيطان "لوسيفر".وفي 27 يناير، اتصل ميريمان بلوحة مفاتيح البيت الأبيض، ووجه تهديدات ضد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأمر الذي دفع عامل الهاتف إلى الاتصال بالخدمة السرية، التي تحدثت بعد ذلك مع ميريمان في ساحة انتظار السيارات في كانساس.وتم احتجاز سكوت ريان ميريمان في وقت لاحق، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن