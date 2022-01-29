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الكرملين يجيب عن سؤال حول لقاء بوتين وزيلينسكي في بكين
الكرملين يجيب عن سؤال حول لقاء بوتين وزيلينسكي في بكين
يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين لحضور دورة الألعاب الأولمبية. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T12:51+0000
2022-01-29T12:51+0000
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وحول سؤال من وكالة "سبوتنيك" للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حول ما إذا كان يتم التخطيط للقاء بوتين وزيلينسكي أجاب: "بسبب قيود كوفيد لا تُخطط أي لقاءات ثنائية، ولا يوجد خطط لقاء مع زيلينسكي أيضاً، مع أنه لا يمكن استثناؤها".ومن المقرر أن يجري الرئيس الروسي محادثات ثنائية مع شي جين بينغ في بكين ويحضر حفل افتتاح الألعاب.ستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين من 4 إلى 20 فبراير/شباط. وأفاد تلفزيون الصين المركزي يوم الجمعة بأن الجانب الصيني يتوقع حضورًا شخصيًا لأكثر من 20 زعيمًا من مختلف الدول والحكومات والمنظمات الدولية في حفل افتتاح الألعاب. وبسبب جائحة كورونا، ستقام الألعاب بعدد من القيود.
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الكرملين يجيب عن سؤال حول لقاء بوتين وزيلينسكي في بكين

12:51 GMT 29.01.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي امانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي امانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
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يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين لحضور دورة الألعاب الأولمبية.
وحول سؤال من وكالة "سبوتنيك" للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حول ما إذا كان يتم التخطيط للقاء بوتين وزيلينسكي أجاب: "بسبب قيود كوفيد لا تُخطط أي لقاءات ثنائية، ولا يوجد خطط لقاء مع زيلينسكي أيضاً، مع أنه لا يمكن استثناؤها".
ومن المقرر أن يجري الرئيس الروسي محادثات ثنائية مع شي جين بينغ في بكين ويحضر حفل افتتاح الألعاب.
ستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين من 4 إلى 20 فبراير/شباط. وأفاد تلفزيون الصين المركزي يوم الجمعة بأن الجانب الصيني يتوقع حضورًا شخصيًا لأكثر من 20 زعيمًا من مختلف الدول والحكومات والمنظمات الدولية في حفل افتتاح الألعاب. وبسبب جائحة كورونا، ستقام الألعاب بعدد من القيود.
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