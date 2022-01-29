https://arabic.sputniknews.com/20220129/اللغة-التركية-هي-المفضلة-عند-الصوماليين--1057407804.html

اللغة التركية هي المفضلة عند الصوماليين

اللغة التركية هي المفضلة عند الصوماليين

يظهر الشعب الصومالي مؤخرا اهتماما متزايدا في تعلم اللغة التركية التي يبدو أنها انتشرت بشكل كبير في البلاد. 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T08:50+0000

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ووفقا لموقع "الصومال اليوم"، قال مصطفى محمد عبدي كرين "عبد الكريم"، المدير الإداري لمعهد سومتورك للغات في العاصمة الصومالية مقديشو، أنه تم إنشاء المعهد لتقديم دورات خاصة في اللغة التركية ولمساعدة الطلاب الصوماليين على الدراسة في تركيا.وأشار عبدي كرين إلى أن حوالي 135 شخصا، من بينهم 65 فتاة سجلوا لتعلم اللغة التركية في معهده خلال الشهر الماضي، مضيفًا "أنهم جميعا طلاب يطمحون للقبول في الجامعات التركية".فيما أوضح أن بعض هؤلاء الطلاب هم "رجال أعمال يريدون التواصل مع نظرائهم الأتراك، والبعض منهم يريد الدراسة، حيث أصبحت اللغة مهمة وشائعة هنا في الصومال"، في حين يعمل بعض الطلاب الذين تخرجوا في مقديشو كمترجمين فوريين نظرا لوجود عدد كبير من الشركات التركية العاملة هناك، معتبرا أن الطالبات يتعلمن بشكل أسرع "لأنهن أكثر تفانيا وتركيزا، ويرغب معظمهن في متابعة دورات في الطب بتركيا".من جهته، قال عمر عبدي جمال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مقديشو، إن "تعلم لغة أجنبية هو دائما خطوة إيجابية، وتعلم لغة بلد مثل تركيا، التي لها روابط اقتصادية وسياسية وعسكرية وثيقة مع الصومال، يعد خطوة جيدة للغاية في الاتجاه الصحيح".ونوه إنه بالنظر إلى التكامل الاقتصادي والتعليمي والثقافي بين الصومال وتركيا، هناك مجال كبير لفتح المزيد من مدارس اللغة التركية في البلاد، مشيرا إلى أن هذه المدارس الخاصة في الصومال يمكنها أيضا تعزيز الاندماج الثقافي لمواطني البلدين.وقال: "إذا بقيت جميع العوامل الأخرى ثابتة، أعتقد أن اللغة التركية ستصبح ثاني أكثر اللغات التي يتم تدريسها في المدارس الصومالية، متجاوزة بذلك اللغة العربية وهي اللغة الرسمية الثانية في البلاد".وكان المعهد في منطقة هودان بمقديشو قد تأسس من قبل الطلاب الذين درسوا في تركيا، ويضم أكثر من خمس دفعات من الطلاب الذين يتعلمون اللغة التركية، ومنذ عام 2018، عندما فتحت المدرسة أبوابها، أكمل 300 شخص دوراتهم في اللغة التركية.

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