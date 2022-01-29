"المصالحة الروسي" يرصد عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" في إدلب

موسكو- سبوتنيك. وقال جورافليوف خلال مؤتمر صحفي: "خلال الساعات الـ24 الماضية سجل سقوط قذيفة في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة إدلب".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال أوليغ جورافلوف اليوم السبت، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (لمحظور في روسيا)، نفذوا عملية إطلاق نار واحدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.
موسكو- سبوتنيك. وقال جورافليوف خلال مؤتمر صحفي: "خلال الساعات الـ24 الماضية سجل سقوط قذيفة في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة إدلب".
كما ذكر المسؤول العسكري أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها في منطقة منبج بمحافظة حلب وبمحافظتي الرقة والحسكة.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.