تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220129/المصالحة-الروسي-يرصد-عملية-قصف-واحدة-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-إدلب-1057444679.html
"المصالحة الروسي" يرصد عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" في إدلب
"المصالحة الروسي" يرصد عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" في إدلب
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال أوليغ جورافلوف اليوم السبت، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (لمحظور في روسيا)، نفذوا عملية إطلاق... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T21:22+0000
2022-01-29T21:22+0000
أخبار سوريا اليوم
إدلب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050399694_0:136:3073:1864_1920x0_80_0_0_40b7c3f223d5a1a1b195769cd83b2e86.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال جورافليوف خلال مؤتمر صحفي: "خلال الساعات الـ24 الماضية سجل سقوط قذيفة في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة إدلب".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050399694_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_20413aeda7905be2f54053b3bfb631db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, إدلب

"المصالحة الروسي" يرصد عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" في إدلب

21:22 GMT 29.01.2022
© AFP 2021 / Omar Haj Kadourأطفال يمشون بين الأنقاض أثناء حضورهم اليوم الأول من المدرسة في قرية في ريف إدلب شمال غرب سوريا، 9 أكتوبر 2021.
أطفال يمشون بين الأنقاض أثناء حضورهم اليوم الأول من المدرسة في قرية في ريف إدلب شمال غرب سوريا، 9 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AFP 2021 / Omar Haj Kadour
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال أوليغ جورافلوف اليوم السبت، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (لمحظور في روسيا)، نفذوا عملية إطلاق نار واحدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.
موسكو- سبوتنيك. وقال جورافليوف خلال مؤتمر صحفي: "خلال الساعات الـ24 الماضية سجل سقوط قذيفة في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة إدلب".
كما ذكر المسؤول العسكري أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها في منطقة منبج بمحافظة حلب وبمحافظتي الرقة والحسكة.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية