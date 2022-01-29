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https://arabic.sputniknews.com/20220129/المملكة-المتحدة-تفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-الاثنين-على-خلفية-الأزمة-الأوكرانية-1057402975.html
المملكة المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا الاثنين على خلفية الأزمة الأوكرانية
المملكة المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا الاثنين على خلفية الأزمة الأوكرانية
أفاد مصدر مقرب من الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية البريطانية ستعلن عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يوم الاثنين القادم على خلفية الأزمة... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T01:42+0000
2022-01-29T01:42+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك وقال المصدر: "من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية البريطانية عن تشديد العقوبات يوم الاثنين أمام البرلمان، حتى تتمكن المملكة المتحدة من ضرب المصالح الاستراتيجية والمالية الروسية".ويجري رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الجاري. وفقا لمكتب رئيس الوزراء البريطاني.يذكر أن كييف ودول الغرب كانت قد أعربت في الفترة الأخيرة، عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا.وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تقوم بتحريك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، مشددا على أن روسيا لا تهدد أحداً ولن تهاجم أحدًا، وأن مزاعم" العدوان الروسي "تستخدم كذريعة لنشر المزيد من قوات ومعدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/جونسون-يجري-محادثة-هاتفية-مع-الرئيس-بوتين-الأسبوع-الجاري-لاحتواء-ولمنع-إراقة-الدماء-1057402741.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

المملكة المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا الاثنين على خلفية الأزمة الأوكرانية

01:42 GMT 29.01.2022
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campinoتحضيرات لنقل الذخيرة والأسلحة والمعدات الأخرى المتجهة إلى أوكرانيا خلال مهمة مبيعات عسكرية أجنبية في قاعدة دوفر الجوية في ديلاوير، الولايات المتحدة 21 يناير 2022.
تحضيرات لنقل الذخيرة والأسلحة والمعدات الأخرى المتجهة إلى أوكرانيا خلال مهمة مبيعات عسكرية أجنبية في قاعدة دوفر الجوية في ديلاوير، الولايات المتحدة 21 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
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أفاد مصدر مقرب من الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية البريطانية ستعلن عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يوم الاثنين القادم على خلفية الأزمة الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك وقال المصدر: "من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية البريطانية عن تشديد العقوبات يوم الاثنين أمام البرلمان، حتى تتمكن المملكة المتحدة من ضرب المصالح الاستراتيجية والمالية الروسية".
ويجري رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الجاري. وفقا لمكتب رئيس الوزراء البريطاني.
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
جونسون يجري محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين الأسبوع الجاري "لاحتواء ولمنع إراقة الدماء"
00:26 GMT
يذكر أن كييف ودول الغرب كانت قد أعربت في الفترة الأخيرة، عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا.
وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تقوم بتحريك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، مشددا على أن روسيا لا تهدد أحداً ولن تهاجم أحدًا، وأن مزاعم" العدوان الروسي "تستخدم كذريعة لنشر المزيد من قوات ومعدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
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