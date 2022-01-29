المملكة المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا الاثنين على خلفية الأزمة الأوكرانية

موسكو - سبوتنيك وقال المصدر: "من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية البريطانية عن تشديد العقوبات يوم الاثنين أمام البرلمان، حتى تتمكن المملكة المتحدة من ضرب المصالح الاستراتيجية والمالية الروسية".ويجري رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الجاري. وفقا لمكتب رئيس الوزراء البريطاني.يذكر أن كييف ودول الغرب كانت قد أعربت في الفترة الأخيرة، عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا.وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تقوم بتحريك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، مشددا على أن روسيا لا تهدد أحداً ولن تهاجم أحدًا، وأن مزاعم" العدوان الروسي "تستخدم كذريعة لنشر المزيد من قوات ومعدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تقوم بتحريك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، مشددا على أن روسيا لا تهدد أحداً ولن تهاجم أحدًا، وأن مزاعم" العدوان الروسي "تستخدم كذريعة لنشر المزيد من قوات ومعدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.