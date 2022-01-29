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https://arabic.sputniknews.com/20220129/امرأة-تلقي-طفلة-في-حظيرة-الدب-والأخير-كان-أكثر-إنسانية-صور-1057418588.html
امرأة تلقي طفلة في حظيرة الدب والأخير كان أكثر إنسانية... صور
امرأة تلقي طفلة في حظيرة الدب والأخير كان أكثر إنسانية... صور
لم يتمكن الزوار وأمن حديقة الحيوان من منع امرأة من رمي الفتاة فوق الحاجز الوقائي في حظيرة الدببة المفترسة في العاصمة الأوزبيكية طشقند. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T10:29+0000
2022-01-29T10:29+0000
2022-01-29T10:29+0000
مجتمع
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وألقت الامرأة طفلة صغيرة فوق الحاجز الوقائي أمام الزوار في حظيرة دببة، بحسب ما ذكرت الخدمة الصحفية لحديقة الحيوان في قناتها على "Telegram".وبحسب الخدمة الصحفية، حاول زوار الحديقة ورجال الأمن منعها، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.وبعد سقوط الفتاة، نزل دب بني قوقازي ببطء إلى الخندق، واقترب من الفتاة، وشم رائحتها وابتعد عنها، وبعد ذلك قام موظفو حديقة الحيوان بإغراء الدب لإبعاده عن الفتاة، ونزلوا إليها وحملوها إلى خارج السياج.امرأة تلقي طفلة في حظيرة الدب كان أكثر إنسانية...صور53
https://arabic.sputniknews.com/20210430/-حديقة-حيوانات-موسكو-تعيد-تأهيل-دب-قطبي-بعد-إنقاذه-في-القطب-الشمالي-فيديو-1048857530.html
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مجتمع
امرأة تلقي طفلة في حظيرة الدب والأخير كان أكثر إنسانية... صور
لم يتمكن الزوار وأمن حديقة الحيوان من منع امرأة من رمي الفتاة فوق الحاجز الوقائي في حظيرة الدببة المفترسة في العاصمة الأوزبيكية طشقند.
وألقت الامرأة طفلة صغيرة فوق الحاجز الوقائي أمام الزوار في حظيرة دببة، بحسب ما ذكرت الخدمة الصحفية لحديقة الحيوان في قناتها على "Telegram".
وبحسب الخدمة الصحفية، حاول زوار الحديقة ورجال الأمن منعها، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.
وبعد سقوط الفتاة، نزل دب بني قوقازي ببطء إلى الخندق، واقترب من الفتاة، وشم رائحتها وابتعد عنها، وبعد ذلك قام موظفو حديقة الحيوان بإغراء الدب لإبعاده عن الفتاة، ونزلوا إليها وحملوها إلى خارج السياج.
امرأة تلقي طفلة في حظيرة الدب كان أكثر إنسانية...صور53