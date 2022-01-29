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https://arabic.sputniknews.com/20220129/انتفاضة-تجار-الأسواق-في-الصومال-بوجه-التنظيمات-الإرهابية-بسبب-الرسوم-المرتفعة-وغياب-الدولة-1057407488.html
انتفاضة تجار الأسواق في الصومال بوجه التنظيمات الإرهابية بسبب الرسوم المرتفعة وغياب الدولة
انتفاضة تجار الأسواق في الصومال بوجه التنظيمات الإرهابية بسبب الرسوم المرتفعة وغياب الدولة
أفادت وسائل إعلام صومالية، صباح اليوم السبت، عن إغلاق التجار لمحلاتهم التجارية في العاصمة مقديشو، وذلك اعتراضا على الرسوم التي فرضها تنظيم "داعش" الإرهابي... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T08:29+0000
2022-01-29T08:29+0000
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وذكر موقع "الصومال اليوم" أن سوق بكارة الذي يعد من أكبر أسواق الصومال، في العاصمة مقديشو، أغلق بسبب رسوم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).وبحسب الموقع، فرض التنظيم الإرهابي على التجار والمحلات مبالغ مالية كبيرة بالرغم من سيطرة الحكومة الصومالية على المدينة.وجاء خطوة التجار ردا على الخوات التي فرضها التنظيم، وذلك بسبب عجزهم عن دفعها وأيضا لإظهار عدم قدرتهم على تحمل ذلك، وتسليط الضوء على تأمين الحكومة نشاطهم التجاري.وقال بعض التجار للموقع إن أقسام السوق المغلقة منذ يوم الأربعاء وتنظيم "داعش" الإرهابي طلب منهم دفع خوات قدرها بنحو 30% من ممتلكات كل تاجر.
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انتفاضة تجار الأسواق في الصومال بوجه التنظيمات الإرهابية بسبب الرسوم المرتفعة وغياب الدولة

08:29 GMT 29.01.2022
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مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . Yuri Abramochkin  
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أفادت وسائل إعلام صومالية، صباح اليوم السبت، عن إغلاق التجار لمحلاتهم التجارية في العاصمة مقديشو، وذلك اعتراضا على الرسوم التي فرضها تنظيم "داعش" الإرهابي عليهم.
وذكر موقع "الصومال اليوم" أن سوق بكارة الذي يعد من أكبر أسواق الصومال، في العاصمة مقديشو، أغلق بسبب رسوم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).
وبحسب الموقع، فرض التنظيم الإرهابي على التجار والمحلات مبالغ مالية كبيرة بالرغم من سيطرة الحكومة الصومالية على المدينة.
وجاء خطوة التجار ردا على الخوات التي فرضها التنظيم، وذلك بسبب عجزهم عن دفعها وأيضا لإظهار عدم قدرتهم على تحمل ذلك، وتسليط الضوء على تأمين الحكومة نشاطهم التجاري.
وقال بعض التجار للموقع إن أقسام السوق المغلقة منذ يوم الأربعاء وتنظيم "داعش" الإرهابي طلب منهم دفع خوات قدرها بنحو 30% من ممتلكات كل تاجر.
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