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https://arabic.sputniknews.com/20220129/انهيار-جليدي-ضخم-في-مقاطعة-يوننان-الصينية-يجبر-السياح-على-الهروب-فيديو-1057423903.html
انهيار جليدي ضخم في مقاطعة يوننان الصينية يجبر السياح على الهروب... فيديو
انهيار جليدي ضخم في مقاطعة يوننان الصينية يجبر السياح على الهروب... فيديو
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانهيار جليدي كبير في مقاطعة يوننان الصينية، ما أجبر السياح على التدافع هاربين من المنطقة. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
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وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.
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نادي الفيديو

انهيار جليدي ضخم في مقاطعة يوننان الصينية يجبر السياح على الهروب... فيديو

12:28 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 12:30 GMT 29.01.2022)
انهيار جليدي ضخم في مقاطعة يوننان الصينية يجبر السياح على الهروب
انهيار جليدي ضخم في مقاطعة يوننان الصينية يجبر السياح على الهروب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
تابعنا عبر
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانهيار جليدي كبير في مقاطعة يوننان الصينية، ما أجبر السياح على التدافع هاربين من المنطقة.
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.
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