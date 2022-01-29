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https://arabic.sputniknews.com/20220129/انهيار-جليدي-ضخم-في-مقاطعة-يوننان-الصينية-يجبر-السياح-على-الهروب-فيديو-1057423903.html
انهيار جليدي ضخم في مقاطعة يوننان الصينية يجبر السياح على الهروب... فيديو
انهيار جليدي ضخم في مقاطعة يوننان الصينية يجبر السياح على الهروب... فيديو
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانهيار جليدي كبير في مقاطعة يوننان الصينية، ما أجبر السياح على التدافع هاربين من المنطقة. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T12:28+0000
2022-01-29T12:28+0000
2022-01-29T12:30+0000
نادي الفيديو
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وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
انهيار جليدي ضخم في مقاطعة يوننان الصينية يجبر السياح على الهروب... فيديو
12:28 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 12:30 GMT 29.01.2022)
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانهيار جليدي كبير في مقاطعة يوننان الصينية، ما أجبر السياح على التدافع هاربين من المنطقة.
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.