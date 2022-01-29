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https://arabic.sputniknews.com/20220129/بايدن-تحت-خطر-العزل-صحيفة-أمريكية-توضح-الشرخ-الكبير-في-الكونغرس-بما-يتعلق-بالأزمة-الأوكرانية-1057421727.html
"بايدن تحت خطر العزل"... صحيفة أمريكية توضح الشرخ الكبير في الكونغرس بما يتعلق بالأزمة الأوكرانية
"بايدن تحت خطر العزل"... صحيفة أمريكية توضح الشرخ الكبير في الكونغرس بما يتعلق بالأزمة الأوكرانية
تساءل المقربون من الرئيس السابق ترامب في الحزب الجمهوري عن سبب انحياز الولايات المتحدة إلى كييف ضد موسكو بهذا القدر، وأعربوا عن شكوكهم في أن الأمر يستحق ضخ... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T11:45+0000
2022-01-29T11:45+0000
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وذكرت صحيفة "thehill" الأمريكية: "حث بعض قادة الحزب الجمهوري، الذين يتبنون وجهات النظر التقليدية المتشددة للحزب، إدارة بايدن على فرض عقوبات وتعزيز القدرة العسكرية الأوكرانية لمواجهة زيادة القوات الروسية على طول حدودهم المشتركة في الأسابيع الأخيرة بعد غزوها السابق لشبه جزيرة القرم في عام 2014، لكن الجمهوريين الأكثر ارتباطًا بترامب يجادلون بأن أمريكا يجب أن تظل بعيدة عن ذلك".قال النائب مات روزينديل وهوجمهوري من مونت: "إن الدولة التي لا تستطيع تأمين حدودها بشكل فعال وحماية وحدة أراضيها لا يمكن أن تضع المسؤولية على دول أوروبا للقيام بذلك، على الرغم من ادعاءات طرفي الحرب، فليس من مصلحتنا الوطنية إراقة الدماء الأمريكية والأموال في أوكرانيا"، بحسب الصحيفة.وقال النائب بول جوسار وهو جمهوري من أريزونا: "إن غزو روسيا لأوكرانيا ليس تهديدًا مباشرًا لأمن الشعب الأمريكي والوطن وطريقة الحياة الأمريكية. إن تدفق المخدرات الخطيرة والجريمة والمجرمين عبر حدودنا السيادية أكثر خطرا".وذكرت الصحيفة: "يقترح آخرون دون دليل أن تصرفات بايدن إلى جانب أوكرانيا يمكن أن تفيد المصالح التجارية لابنه هانتر، الذي عمل سابقًا في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية"، وأكدت النائبة مارجوري تايلور جرين الجمهورية من ولاية جورجيا، بأن بايدن معرض لخطر عزله إن صحت تلك المعلومات.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/إيلون-ماسك-يهاجم-بايدن-ويصفه-بـدمية-جورب-في-شكل-إنسان-1057393435.html
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"بايدن تحت خطر العزل"... صحيفة أمريكية توضح الشرخ الكبير في الكونغرس بما يتعلق بالأزمة الأوكرانية

11:45 GMT 29.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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تساءل المقربون من الرئيس السابق ترامب في الحزب الجمهوري عن سبب انحياز الولايات المتحدة إلى كييف ضد موسكو بهذا القدر، وأعربوا عن شكوكهم في أن الأمر يستحق ضخ الأموال والموارد الأمريكية في هذا "الصراع".
وذكرت صحيفة "thehill" الأمريكية: "حث بعض قادة الحزب الجمهوري، الذين يتبنون وجهات النظر التقليدية المتشددة للحزب، إدارة بايدن على فرض عقوبات وتعزيز القدرة العسكرية الأوكرانية لمواجهة زيادة القوات الروسية على طول حدودهم المشتركة في الأسابيع الأخيرة بعد غزوها السابق لشبه جزيرة القرم في عام 2014، لكن الجمهوريين الأكثر ارتباطًا بترامب يجادلون بأن أمريكا يجب أن تظل بعيدة عن ذلك".
قال النائب مات روزينديل وهوجمهوري من مونت: "إن الدولة التي لا تستطيع تأمين حدودها بشكل فعال وحماية وحدة أراضيها لا يمكن أن تضع المسؤولية على دول أوروبا للقيام بذلك، على الرغم من ادعاءات طرفي الحرب، فليس من مصلحتنا الوطنية إراقة الدماء الأمريكية والأموال في أوكرانيا"، بحسب الصحيفة.
وقال النائب بول جوسار وهو جمهوري من أريزونا: "إن غزو روسيا لأوكرانيا ليس تهديدًا مباشرًا لأمن الشعب الأمريكي والوطن وطريقة الحياة الأمريكية. إن تدفق المخدرات الخطيرة والجريمة والمجرمين عبر حدودنا السيادية أكثر خطرا".
وذكرت الصحيفة: "يقترح آخرون دون دليل أن تصرفات بايدن إلى جانب أوكرانيا يمكن أن تفيد المصالح التجارية لابنه هانتر، الذي عمل سابقًا في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية"، وأكدت النائبة مارجوري تايلور جرين الجمهورية من ولاية جورجيا، بأن بايدن معرض لخطر عزله إن صحت تلك المعلومات.
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