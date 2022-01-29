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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
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بث مباشر لمباراة الكاميرون وغامبيا في كأس الأمم الأفريقية
بث مباشر لمباراة الكاميرون وغامبيا في كأس الأمم الأفريقية
تنطلق بعد قليل مباراة قوية تجمع منتخب الكاميرون أمام غامبيا على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا فى دولة... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
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بطولة كأس العالم 2022
منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربي

بث مباشر لمباراة الكاميرون وغامبيا في كأس الأمم الأفريقية

15:47 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 15:54 GMT 29.01.2022)
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تنطلق بعد قليل مباراة قوية تجمع منتخب الكاميرون أمام غامبيا على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا فى دولة الكاميرون.
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