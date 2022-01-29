https://arabic.sputniknews.com/20220129/بث-مباشر-لمباراة-الكاميرون-وغامبيا-في-كأس-الأمم-الأفريقي-1057434037.html
بث مباشر لمباراة الكاميرون وغامبيا في كأس الأمم الأفريقية
بث مباشر لمباراة الكاميرون وغامبيا في كأس الأمم الأفريقية
تنطلق بعد قليل مباراة قوية تجمع منتخب الكاميرون أمام غامبيا على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا فى دولة... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T15:47+0000
2022-01-29T15:47+0000
2022-01-29T15:54+0000
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بطولة كأس العالم 2022
بث مباشر لمباراة الكاميرون وغامبيا في كأس الأمم الأفريقية
15:47 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 15:54 GMT 29.01.2022)
يتبع
تنطلق بعد قليل مباراة قوية تجمع منتخب الكاميرون أمام غامبيا على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا فى دولة الكاميرون.