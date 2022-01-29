بث مباشر لمباراة تونس (0) وبوركينا فاسو (0) في كأس الأمم الأفريقية (الشوط الأول)

وتنطلق بعد قليل، وتحديدا في التاسعة من مساء اليوم السبت، المباراة التي تجمع الفريقية.
يتبع
يواجه المنتخب التونسي نظيره منتخب بوركينا فاسو، مساء اليوم السبت، على ملعب رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.
19:19 GMT 29.01.2022
تبادل الكرات بين المنتخبين في وسط الملعب
19:18 GMT 29.01.2022
هجمة مرتدة للمنتخب التونسي ولكن مع مخالفة لللاعب الخزري
19:17 GMT 29.01.2022
هجمة خطيرة للمنتخب البوركيني على مرمى تونس
19:16 GMT 29.01.2022
بعد تعرضه لإصابة خطيرة مع يوسف المساكني مهاجم منتخب تونس
19:15 GMT 29.01.2022
ومعاودة لعلاج حارس مرمى منتخب بوركينا فاسو
19:15 GMT 29.01.2022
ضربة ثابتة لبوركينا فاسو بالقرب من مرمى تونس
19:14 GMT 29.01.2022
ضغط متواصل من منتخب بوركينا فاسو
19:13 GMT 29.01.2022
مخالفة على منتخب تونس
19:13 GMT 29.01.2022
هجمة خطيرة للمنتخب البوركيني
19:09 GMT 29.01.2022
توقف المباراة لعلاج حارس مرمى المنتخب البوركيني
19:08 GMT 29.01.2022
بداية طيبة لمنتخب تونس وهجمة خطيرة
18:56 GMT 29.01.2022
عزف النشيد الوطني للفريقين
18:50 GMT 29.01.2022
وجاء تشكيل بوركينا فاسو كالتالي:
حراسة المرمى: كواكو كوفي
خط الدفاع: عيسى كابوري – سومايلا واتارا – إديموند تابسوبا – ستيف ياجو
الوسط: أداما جويرا – جوستافو سنجاري – إبراهيما توريه
الهجوم: سيريل بايالا - جبريل واتارا - دانجو واتارا
18:50 GMT 29.01.2022
وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:
حراسة المرمى: بشير بن سعيد
الدفاع: أسامة الحدادي - ديلان برون – بلال عيفة – محمد دراجر
الوسط: عيسى العيدوني – إلياس سخيري – أنيس بن سليمان
الهجوم: يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري -وهبي الخزري
18:46 GMT 29.01.2022
18:46 GMT 29.01.2022
وإليكم تشكيلة الفريقين
18:45 GMT 29.01.2022
18:44 GMT 29.01.2022
نجح منتخب بوركينا فاسو في احتلال المركز الثاني في مجموعته، حيث خسر على يد منتخب الكاميرون، ثم فاز على الرأس الأخضر، ليتعادل بعدها مع إثيوبيا، ويصعد لدور الـ 16 ليواجه الجابون، ويفوز عليها بركلات الترجيح من علامة الجزاء.
18:41 GMT 29.01.2022
صعد منتخب تونس بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، بعد خسارته من مالي وغامبيا، لكنه حقق الفوز على موريتانيا، ليواجه نيجيريا في دور الـ 16
18:37 GMT 29.01.2022
يحاول منتخب تونس أن يكون المنتخب العربي الأول الذي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من النسخة الحالية في الكاميرون، في انتظار موقعة مصر والمغرب، غدا الأحد.