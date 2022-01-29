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https://arabic.sputniknews.com/20220129/برلماني-مغربي-سابق-يتهم-إسرائيل-بالتسبب-باختفاء-النحل-في-بلاده-فيديو-1057417654.html
برلماني مغربي سابق يتهم إسرائيل بالتسبب باختفاء النحل في بلاده... فيديو
برلماني مغربي سابق يتهم إسرائيل بالتسبب باختفاء النحل في بلاده... فيديو
قال البرلماني المغربي السابق عن حزب "العدالة والتنمية" أبو زيد الإدريسي، إن سبب اختفاء النحل بطريقة غامضة من المغرب سببه التطبيع مع إسرائيل. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T09:52+0000
2022-01-29T09:52+0000
أخبار المغرب اليوم
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وأضاف الإدريسي في تصريحات له عبر مقطع فيديو، أن قطاع النحل هو الأكثر هشاشة في كل مجالات الزراعة.وتابع "أول رشة مبيد حشري مسموم، وإسرائيل متخصصة في هذا المجال، يمكنها قتل النحل".ووفقا له، فإن هذا القطاع هو أول ما دُمر في مصر بعد التطبيع.وحسب موقع "هسبريس" فإن قطاع تربية النحل سيتكبد خسائر كبيرة وانخفاضا غير مسبوق في الإنتاج الوطني من العسل بسبب اختفاء النحل في عدد المناطق، وهي ظاهرة جديدة ما زالت التحريات مستمرة حول العوامل المسببة لها.وأشار الموقع إلى أن النحالين في عدد من المناطق أبلغوا عن ضياع عدد من الخلايا، حيث لاحظوا اختفاء مفاجئا لطوائف النحل بشكل غير معهود يلي ذلك موت الشغالات وبقاء الملكة وبالتالي ضياع الخلايا.بدوره، قال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع لوزارة الرزاعة المغربية، إن "نتائج التحاليل استبعدت أن يكون مرض ما يصيب النحل وهو الذي تسبب في حدوث هذه الظاهرة".وأشار إلى أن هذه الظاهرة، التي تعرف أيضا بـ"انهيار خلايا النحل"، لوحظت أيضا في دول أخرى في أوروبا وأمريكا وأفريقيا. وأوضح أن الأبحاث التي تم إجراؤها في هذا الصدد ربطت الظاهرة بأسباب متعددة؛ منها المرتبطة بالظروف المناخية كقلة الأمطار، والبيئية كقلة المراعي، والظروف المتعلقة بالحالة الصحية للمناحل والطرق الوقائية المتبعة.يشار إلى أن المغرب ينتج حوالي 7 آلاف طن من العسل، ويشتغل في هذه السلسلة أكثر من 28 ألف نحال.
https://arabic.sputniknews.com/20210202/خطر-يهدد-15-مليون-نحلة-في-بريطانيا-1047987367.html
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أخبار المغرب اليوم

برلماني مغربي سابق يتهم إسرائيل بالتسبب باختفاء النحل في بلاده... فيديو

09:52 GMT 29.01.2022
CC0 / Pixabay/Pexels / خلية نحل
خلية نحل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
CC0 / Pixabay/Pexels /
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قال البرلماني المغربي السابق عن حزب "العدالة والتنمية" أبو زيد الإدريسي، إن سبب اختفاء النحل بطريقة غامضة من المغرب سببه التطبيع مع إسرائيل.
وأضاف الإدريسي في تصريحات له عبر مقطع فيديو، أن قطاع النحل هو الأكثر هشاشة في كل مجالات الزراعة.
وتابع "أول رشة مبيد حشري مسموم، وإسرائيل متخصصة في هذا المجال، يمكنها قتل النحل".
ووفقا له، فإن هذا القطاع هو أول ما دُمر في مصر بعد التطبيع.
وحسب موقع "هسبريس" فإن قطاع تربية النحل سيتكبد خسائر كبيرة وانخفاضا غير مسبوق في الإنتاج الوطني من العسل بسبب اختفاء النحل في عدد المناطق، وهي ظاهرة جديدة ما زالت التحريات مستمرة حول العوامل المسببة لها.
وأشار الموقع إلى أن النحالين في عدد من المناطق أبلغوا عن ضياع عدد من الخلايا، حيث لاحظوا اختفاء مفاجئا لطوائف النحل بشكل غير معهود يلي ذلك موت الشغالات وبقاء الملكة وبالتالي ضياع الخلايا.
نحلة العسل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2021
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بدوره، قال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع لوزارة الرزاعة المغربية، إن "نتائج التحاليل استبعدت أن يكون مرض ما يصيب النحل وهو الذي تسبب في حدوث هذه الظاهرة".
وأشار إلى أن هذه الظاهرة، التي تعرف أيضا بـ"انهيار خلايا النحل"، لوحظت أيضا في دول أخرى في أوروبا وأمريكا وأفريقيا.
وأوضح أن الأبحاث التي تم إجراؤها في هذا الصدد ربطت الظاهرة بأسباب متعددة؛ منها المرتبطة بالظروف المناخية كقلة الأمطار، والبيئية كقلة المراعي، والظروف المتعلقة بالحالة الصحية للمناحل والطرق الوقائية المتبعة.
يشار إلى أن المغرب ينتج حوالي 7 آلاف طن من العسل، ويشتغل في هذه السلسلة أكثر من 28 ألف نحال.
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